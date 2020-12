Quando non sai proprio come far colazione, questa mattina ci pensiamo noi. Vorresti un dessert espresso, da preparare in soli 10 minuti? Ecco a te la scelta da fare: palline al cocco.

Si tratta di delle deliziose palline al cocco, un perfetto spuntino ma anche una colazione gustosa e particolare, facilissima da preparare. Iniziamo a realizzare insieme queste fantastiche palline in soli 10 minuti!

Le palline di cocco golose e velocissime

Le palline di cocco sono uno snack sfizioso, un dolcetto da abbinare al caffè pomeridiano, perfette in qualsiasi momento della giornata. Possiedono pochissimi ingredienti e fanno proprio al caso tuo se sei attenta alla linea! Saranno pronte in pochissimo tempo, gli ingredienti sono solo tre, poi ci si dedicherà a dargli la corretta forma, quella appunto di piccole palline, e il gioco è fatto!

Le palline al cocco sono un vero portento se si preferisce un dolce povero di calorie leggero, pratico, senza rinunciare al gusto! Rappresentano infatti uno snack ricco di energia e di carica per affrontare la giornata. Hanno soltanto tre ingredienti principali e prepararle è davvero facilissimo: cocco, ricotta e un po’ di zucchero.

Ingredienti (per 4 persone)

180 g di farina di cocco

100 g di zucchero

200 g di ricotta

Basta quindi unire solo tre ingredienti, formare le tue palline e il gioco è fatto! Andiamo a curiosare tra i dettagli di questa splendida preparazione e impreziosiamo il tutto attivandoci anche per curiosissime varianti delle stesse palline.

Per la preparazione delle palline di cocco hai bisogno soltanto di un mixer, in realtà, se non ne sei munita, puoi fare anche a mano. Basta mescolare in una terrina 120 g di farina di cocco con la ricotta e lo zucchero in modo da ottenere un composto bello un po’ omogeneo e liscio. In un piatto spolvera altra farina di cocco e a questo punto rotola le tue palline, formandole, e impanandole nella farina di cocco nuovamente. Puoi usare anche due cucchiai per spolverizzarle con la farina di cocco. Ricordati di inumidire le mani prima. Scopri anche i nostri biscotti cocco e limone senza burro, senza farina e senza zucchero!

Voglia di palline di cocco ancora più golose? Ci sono delle varianti curiosissime, tra le quali il gelato. Se hai a casa del gelato nel freezer puoi farle sciogliere nel tuo gusto preferito, dapprima sciolto a bagnomaria e, tenendo le palline di cocco, immerse nel gelato fuso per qualche minuto, qualsiasi gusto andrà bene. Puoi poggiarle poi direttamente poi su un foglio di carta forno e non toccarle fino a che il composto della pallina non si sarà solidificato completamente.