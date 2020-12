By

Non è necessario inventarsi ricette strane per il pranzo della domenica ecco il menu, con un piatto di lasagne diverse dal solito

Se la domenica avete un po’ più di tempo da dedicare al pranzo, non sprecatelo. Ottimizzando ricette e passaggi,. Potete avere tutto pronto in meno di un’ora e dedicarvi ad altro.

Oggi cuciniamo insieme le lasagne on speck e zucca, il pollo glassato alla birra con cipolle e le frittelle di zucchine croccanti. Ricette complete per tutta la famiglia, un menù comopleto e che costa anche poco.

Menu pranzo della domenica dal primo al contorno

Lasagne con speck e zucca

Ingredienti:

250 g di sfoglia pronta per lasagne

700 g di zucca

250 ml di acqua

1/2 cucchiaino di sale

100 g di robiola

noce moscata

pepe

250 g di speck

1/2 cipolla

3 cucchiai di olio di oliva

250 g di mozzarella

pangrattato .

sale

Per prima cosa preparate la besciamella alla zucca. Prendete 250 grammi di zucca pelata, tagliatela a pezzetti e mettetela in un pentolino con 250 ml di acqua e mezzo cucchiaino di sale. Quando è cotta, spegnete il fuoco e frullate.

Aggiungete 100 g di robiola e frullate ancora, ottenendo una besciamella cremosa e liquida. Eventualmente aggiungete ancora un po’ d’acqua. Se vi piace, potete aromatizzare con noce moscata grattugiata e pepe.

Tagliate il resto della zucca a dadini e mettete a soffriggere in padella mezza cipolla, aggiungete lo speck a dadini e lasciate cuocere. Unite la zucca, un pizzico di sale e lasciate cuocere ancora mescolando di tanto in tanto.

Tagliate anche la mozzarella a dadini e iniziate a comporre le lasagne. Prendete una teglia e mettiamo sul fondo qualche cucchiaio della besciamella di zucca. Poi uno strato di lasagne, ancora besciamella, il composto di zucca a cubetti e speck, la mozzarella a dadini. Andate avanti così e terminate con un ultimo strato di mozzarella e una spolverata di pangrattato.

Infornate per 20 minuti impostando la temperatura a 200° con forno statico (190° in forno ventilato). Sfornate e servite calde.

.

Pollo glassato alla birra con cipolle

4 sovracosce di pollo

600 ml birra

1 cipolla rossa

1 aglio

2 foglie di alloro

1 rosmarino

3 cucchiai di miele

olio extravergine d’oliva

sale fino

pepe

Scaldate 3-4 cucchiai di olio in una padella ampia e rosolate il pollo da tutti i lati. Poi toglietelo dalla padella e tenete da parte.

Aggiungete in padella le cipolle tagliate finemente, l’aglio, il rosmarino e l’alloro e cuocere per 10 minuti. Quindi sfumate con metà della birra e lasciate evaporare. Poi aggiungete il pollo, il sale, il pepe, il resto della birra e cuocete con coperchio a fuoco basso per 30 minuti.

Infine spennellate il miele sul pollo e cuocete a fiamma alta per 6-7 minuti in modo da far glassare bene tutto.

Menu pranzo della domenica un contorno squisito

Frittelle di zucchine croccanti

Si preparano in pochissimo in tempo e vengono croccantissime. Ideali per tutti gli amanti delle zucchine e dei fritti. Un antipasto perfetto per le cene con tanti ospiti o buffet.

Ingredienti

2 zucchine

50 g farina 0

1 uovo

40 g parmigiano

sale

pepe

olio di semi

Tagliate le zucchine a rondelle, trasferitele in una ciotola insieme ad un cucchiaino di sale e lasciate riposare per 40 minuti eliminando l’acqua di vegetazione.

Unite la farina, il pepe, l’uovo, il parmigiano e mescolate il tutto.

Friggete il composto a cucchiaiate in olio di semi e scolate su carta assorbente.