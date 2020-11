Trucco occhi: i ‘must have’ del makeup natalizio

Il trucco occhi è davvero un punto di forza del makeup natalizio e dovrà essere soft, luminoso e magnetico. Ecco i prodotti che non possono mancare al trucco occhi per il Natale 2020.

Il Natale è alle porte e anche se questo sarà un anno molto particolare, in cui i festeggiamenti saranno strettamente familiari, il makeup sarà un vezzo al quale non rinunciare, anzi un modo per ‘sorridere’ e prendersi cura di se stesse.

Il trucco occhi è uno dei ‘must’ del trucco natalizio che vogliamo approfondire descrivendo le tecniche ed i prodotti che non possono assolutamente mancare in questa occasione di festa. Scopri come applicare il rossetto rosso in modo perfetto.

Makeup occhi natalizio: i prodotti che non possono assolutamente mancare

Il trucco occhi natalizio dovrà essere magnetico e mettere in risalto lo sguardo in modo intenso e raffinato. Ecco i prodotti che non potranno mancare per creare un trucco occhi perfetto:

La matita nera e la matita marrone

Avere queste due matite per occhi permetterà di eseguire una bordatura dell’occhio, creare delle sfumature o anche una base sfumata su cui applicare degli ombretti. Il nero per un effetto più intenso, il marrone per tutte coloro amano truccarsi con colori caldi e morbidi.

L’ombretto luminoso

Gli ombretti luminosi e satinati saranno il prodotto chiave per regalare luce allo sguardo ma grande profondità al trucco occhi. Applicato al centro della palpebra mobile, all’angolo interno dell’occhio e sotto l’arco sopraccigliare renderà lo sguardo magnetico. I colori da prediligere? Senza dubbio i vaniglia, ma anche il rosa nelle sue sfumature dorate, l’oro e l’argento per un trucco sulle tonalità fredde.

L’eye liner

Anche l’Eye liner sarà un prodotto da applicare in un trucco occhi natalizio, fosse anche soltanto per tracciare una codina all’angolo esterno dell’occhio che enfatizzi l’arco cigliare. L’eye liner potrà essere nero, marrone o addirittura glitterato e colorato.

La matita color burro

La matita color burro sarà fondamentale per aprire lo sguardo. Quando si hanno gli occhi piuttosto piccoli, basterà tracciare una linea di matita color burro all’interno della ‘waterline’ per ottenere subito uno sguardo apparentemente più aperto.

Il primer

Il primer occhi, sarà fondamentale per creare un trucco perfetto, con colori brillanti e che duri a lungo restando impeccabile.

Il piega ciglia

Il piega ciglia è un altro dei prodotti ‘must have’ del makeup occhi natalizio. Delle ciglia piegate e ben pettinate, saranno il particolare che farà la differenza, anche su un makeup occhi estremamente semplice.

Il mascara

Il mascara dovrà essere nero, con una texture corposa e rigorosamente allungante e volumizzante, per ottenere l’effetto ‘drama’ che non può mancare a Natale.

Le ciglia finte

Per le più temerarie, ecco che l’applicazione delle ciglia finte completerà il makeup occhi di Natale in modo perfetto e femminile. Ciuffetti singoli di ciglia per un effetto più naturale e le ciglia a nastro, per chi ama uno sguardo magnetico.

Come creare un perfetto trucco occhi natalizio, i video tutorials

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorials completi ed esaustivi sulle tecniche e i prodotti di makeup che saranno perfette per creare un trucco occhi natalizio.

Sarà semplice e divertente creare il trucco occhi natalizio perfetto per ogni donna. Scopri come applicare l’illuminante in modo perfetto.