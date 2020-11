Rossetto rosso: 5 step per applicarlo perfettamente

Cinque step per applicare in modo perfetto il rossetto rosso, un classico lip makeup delle feste natalizie.

Il rossetto rosso è un ‘must have’ del trucco natalizio, applicarlo in modo perfetto sarà fondamentale per evitare antiestetiche sbavature e soprattutto per farlo durare a lungo e sempre impeccabile.

Scopriamo tutti i segreti per un’applicazione perfetta del rossetto rosso in un esaustivo video tutorial della makeup artist Giulia Bencich.

Come applicare il rossetto rosso in modo perfetto: 5 step da conoscere assolutamente

Il rossetto rosso, un prodotto di makeup che ogni donna ama utilizzare soprattutto durante il periodo natalizio e in quest’anno così particolare a causa del Covid-19 si ha davvero bisogno di colorare i sorrisi per guardare al futuro con positività.

Ecco i 5 step fondamentali per applicare il classico rossetto rosso da conoscere assolutamente. Quei consigli che davvero possono fare la differenza nell’applicazione di un rossetto che molte volte ci mette in grande difficoltà!

Esfoliare ed idratare le labbra

Esfoliare le labbra sarà fondamentale per eliminare eventuali pellicine e renderle vellutate. Si potranno esfoliare con uno scrub labbra fai da te molto semplice da preparare. Dopo averle esfoliate sarà necessario applicare un buon burro di cacao che le idrati.

Rimuovere il burro di cacao

Il Burro di Cacao andrà assolutamente eliminato tamponandolo con una velina, questo perché applicare il rossetto su un prodotto grasso come il burro di cacao non permetterebbe l’adesione del prodotto che oltre a durare poco, tenderebbe a sbordare intorno alle labbra.

Applicare una matita su tutte le labbra

Applicare una matita rossa su tutte le labbra sarà fondamentale per creare una base su cui applicare il rossetto. La matita andrà applicata in modo uniforme su tutte le labbra, questa operazione sarà importante per evitare che il rossetto durante il giorno lasci scoperte parti di labbra non truccate.

Applicare il rossetto e tamponarlo con una velina

Dopo aver applicato il rossetto, sarà utile tamponarlo con una velina per fissare il pigmento e poterlo stratificare in modo da creare un makeup a lunga durata e sempre perfetto.

Applicare una seconda volta il rossetto

Dopo aver tamponato il rossetto con una velina, si dovrà riapplicare su tutte le labbra come operazione finale che sigillerà letteralmente il lip makeup per tutto il giorno.

Non vi resta che applicare il vostro rossetto rosso preferito, seguendo tutti i consigli professionali per renderlo perfetto.