In alcuni pazienti affetti dalla sindrome del “Long Covid” è stato riscontrato, come nuovo sintomo, la caduta dei denti, avvenuta persino senza sanguinare. A dirlo è il New York Times

Covid-19: tra i sintomi ce ne sarebbe uno davvero molto strano. Nel corso di un’indagine a campione è emerso che, in alcuni pazienti affetti da Coronavirus, si sarebbe verificata un’anomala caduta dei denti.

A riferirlo è il New York Times che, oltre ad avere consultato diversi esperti, ha riportato le testimonianze di alcune persone, che le hanno condivise in gruppi Facebook appositamente dedicati.

Dunque, potrebbe allungarsi l’elenco dei sintomi collegati al Covid. Non più solo la parosmia (perdita dell’olfatto) o l’alterazione del gusto. In alcuni casi, si potrebbe rischiare persino di vedere compromessa la propria salute dentale.

Tra le storie raccontate dal quotidiano statunitense spicca quella di una 43enne, che ha detto di aver perso un dente mentre masticava una caramella. Un caso davvero curioso. Ma le segnalazioni non finiscono qui.

Altre persone hanno raccontato, nei gruppi Facebook dedicati ai pazienti affetti dalla sindrome del cosiddetto “Long Covid”, di aver perso denti senza sanguinare, anche dopo aver passato il filo interdentale o mangiato solo un gelato.

Al momento ci si muove nel campo delle ipotesi. Mancano ancora le evidenze scientifiche. Un punto fermo, però, è rappresentato dai diversi soggetti che, dopo aver contratto l’infezione e averci convissuto per un lungo periodo, hanno riferito di aver perso qualche dente. Sarà solo una casualità? Difficile dirlo al momento.

Non esistono (almeno per ora) delle prove dirette che l’infezione possa portare alla perdita dei denti o a problemi correlati. Tuttavia, sarebbero in molti ad aver sperimentato, oltre alla caduta dei denti, anche un problema di sensibilità alle gengive e di denti che diventano grigi o si scheggiano.

“È estremamente raro – ha spiegato al New York Times il parodontologo David Okano – che i denti cadano di netto in questo modo, ma alcuni problemi dentali preesistenti all’infezione e alla malattia potrebbero peggiorare”.

Per William W. Li, presidente e direttore medico della Angiogenesis Foundation “tra i particolari sintomi, talvolta invalidanti, che i pazienti soffrono mesi dopo essere guariti dal Covid, ci sono anche i problemi dentali e perdita dei denti”.

La comunità scientifica internazionale lavora senza sosta per aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza di un virus che, per molti aspetti, sembra essere ancora incompleta. Piovono nuovi studi, tra i quali c’è quello sulla capacità di propagazione del contagio nell’aria.

Sintomi Covid, caduta dei denti. Le ipotesi degli esperti

Covid e caduta dei denti: quali potrebbero essere le cause? Il New York Times ha raccolto i pareri di autorevoli esperti, allo scopo di dare delle risposte a quanti hanno evidenziato la presunta correlazione.

Le cause che porterebbero alla perdita dei denti, secondo i medici, potrebbero essere essenzialmente due. La prima ipotesi riguarda la proteina ACE2, che è quella con cui si lega il coronavirus, che non si trova soltanto nei polmoni ma anche nei vasi sanguigni delle gengive. Il virus, indebolendo proprio le gengive, finirebbe per causare anche la perdita dei denti.

La caduta dei denti, come conseguenza del Coronavirus, si spiegherebbe anche in un altro modo, ovvero con la cosiddetta tempesta citochinica. Ma cos’è esattamente? Si tratta della risposta immunitaria, a volte del tutto incontrollata, sviluppata dall’organismo.

In particolare, le gengive sensibili alle reazioni iperinfiammatorie, potrebbero risentirne e causare, quindi, la caduta dei denti. Per il dottor Michael Schererer “la reazione che osserviamo nella bocca è un meccanismo di difesa contro il virus”.

Quando si parla di Covid-19, ci si muove su un terreno davvero molto delicato. Diverse ricerche sono ancora aperte, a livello internazionale, ma si corre spediti in direzione del vaccino, unica arma efficace, a detta di molto esperti, per sconfiggere definitivamente la pandemia.