Dayane Mello ha confidato ai suoi compagni di viaggio di voler abbandonare il GF Vip. Il motivo ha spiazzato tutti, commuovendo il web.

Dayane Mello, come tutti i concorrenti, ha avuto modo di poter riflettere se proseguire o meno la sua avventura al Grande Fratello Vip a causa dell’inatteso prolungamento del programma. Il reality show di canale 5, infatti, sarebbe dovuto terminare i primi giorni di dicembre, invece visto il successo riscosso Mediaset ha scelto di proseguire con la messa in onda fino a febbraio, dando la possibilità ai vipponi di poter scegliere se proseguire o meno fino in fondo o se terminare il tutto nella data precedentemente stabilita.

La modella, dopo aver ricevuto un importante gesto dal papà di sua figlia, ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di non voler proseguire il suo percorso a causa della mancanza di sua figlia, che sta crescendo senza averla al suo fianco.

Dayane Mello abbandona il Grande Fratello Vip, spiazzando tutti i suoi fedeli sostenitori in quanto aveva rivelato di aver scelto di prendere parte al programma proprio per il bene di sua figlia, ma l’ultimo messaggio che ha sentito di lei non riesce a toglierselo dalla testa. Ecco perché.

GF Vip, gli autori corrono ai ripari: il gesto per Dayane Mello

Dayane Mello in un primo momento era intenzionata a restare nella casa del GF Vip, ma dopo aver ascoltato il messaggio di sua figlia, non ha potuto fare a meno di notare un velo di tristezza nelle sue parole e per questo motivo ora è intenzionata a voler terminare il suo percorso.

“Ragazzi, vi dico che io non continuo perché non voglio più stare lontana da mia figlia“ ha esordito la modella. “Vi avviso che non ho intenzione di proseguire con il reality, ma non voglio parlare di abbandonare quest’avventura” ha poi proseguito. “Piuttosto di rinunciare che secondo me sono cose diverse, ma non posso restare oltre“ ha aggiunto Dayane.

“Ho bisogno di rivedere mia figlia” ha confidato la Mello, che di recente ha stroncato Francesco Oppini e Zorzi. “Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa“ ha poi ammesso colpendo il cuore del pubblico del piccolo schermo. “Quando mi ha detto con tono triste che ha saputo che dovevo restare qui” ha concluso Dayane Mello triste al GF Vip. “Mi sono persa tante cose di lei: il suo primo giorno di scuola e la perdita dei dentini, non voglio perdermi altro“ ha aggiunto, ma sembrerebbe che gli autori siano prontamente corsi ai ripari per provare a far cambiare idea alla concorrente.

Dayane: Non riesco a togliermi dalla testa la vocina triste di mia figlia quando ha detto “ho saputo che devi rimanere più tempo nella casa” Una mamma certe cose le sente❤️

No non sto piangendo 😭😭😭#GFVIP pic.twitter.com/OYPadvzHJQ — • (@_heysestra) November 29, 2020

Pare, infatti, che gli autori di Alfonso Signorini abbiano provato a contattare la famiglia di Dayane per avere un incontro con la piccola Sophia nella speranza che riesca a convincerla a proseguire il suo percorso al Grande Fratello Vip.