Dayane Mello, tra una confessione e l’altra con Adua Del Vesco al GF Vip, ha stroncato l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Dayane Mello aveva iniziato quest’avventura nella casa del Grande Fratello Vip non nascondendo una certa simpatia nei confronti di Francesco Oppini. Simpatia che è stata subito bloccata dal diretto interessato, facendole intendere che oltre l’amicizia non ci sarebbe stato nient’altro tra loro perché felicemente impegnato con la sua compagna.

Da quel momento tra loro sono nate le prime incomprensioni e la modella, tra una confessione e l’altra con Adua Del Vesco, che ha deluso Massimiliano Morra, ha confidato di non apprezzare più il figlio di Alba Parietti come faceva un tempo in quanto, secondo il suo parare, si sarebbe avvicinato a Tommaso Zorzi soltanto per puro interesse di telecamere e questo le provocherebbe il vomito nel vederli insieme soltanto per visibilità e non perché realmente legati.

Dayane Mello ha stroncato Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al GF Vip, ma vediamo nello specifico cosa ha confidato alla sua compagna di viaggio.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello infastidita: “Non l’ho mai fatto”

Al Grande Fratello Vip, Dayane ha ammesso di non provare più una particolare stima nei confronti di Francesco Oppini, in quanto nonostante un tempo lo ammirasse ora le cose sono ben distanti da quei momenti, tant’è che vederlo avvicinarsi a Tommaso Zorzi le provocherebbe perfino i conati di vomito.

“Lui primo era un fig*, diceva belle parole, ma poi ha iniziato a parlare male di me e a nascondersi dietro Tommaso per emergere” ha esordito la Mello. “E mi è scaduto” ha aggiunto. “Io non credo che lui non si sia affezionato a Zorzi” ha replicato Adua Del Vesco. “Ma il suo atteggiamento è abbastanza strano” ha osservato l’attrice, dando il via alla modella.

“Quando vedo Francesco e Tommaso insieme mi viene da vomitare” ha così replicato Dayane. “Perché vedo da parte sua una leccata al fondo schiena assurda” ha poi proseguito. “Quando li vedo insieme a tavolta, è più forte di me, mi viene il vomito” ha continuato, non utilizzando di certo termini gentili nei confronti dei suoi compagni di viaggio.

“Francesco sta indirizzando il suo percorso in base a quello che può dare a Tommaso, il suo scopo è quello” ha poi concluso. “Onestamente sono dispiaciuta per lui, vederlo nell’ombra“ ha poi aggiunto, facendo sempre riferimento al rapporto che secondo lui si sarebbe instaurato tra il figlio di Alba Parietti e l’influencer, che sembrerebbe aver ricevuto la corte del nuovo Mark Caltagirone. “Ha questo atteggiamento così, ci sta soltanto perdendo in personalità perché da tempo non è più solare ma soltanto forzato”.

“Se ne sono dette di ogni, sopratutto Tommaso a Francesco ma anche Francesco a Tommaso noi invece mai, non abbiamo mai avuto scontri, solo qualche battibecco”

Poi se ne escono con:

“Loro fanno paragoni con la nostra amicizia noi mai fatti!!”

#GFVIP pic.twitter.com/xAYzZrbBoM — (@xharrysfalls) November 22, 2020

Dayane Mello si è scagliata contro Francesco Oppini al GF Vip e sicuramente Alfonso Signorini non mancherà nel mostrare il tutto in diretta durante l’appuntamento di questa sera.