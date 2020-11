Lite sui social tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle 2020: “Sciacquali la bocca”.

Scontro durissimo sui social tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle 2020. Tutto è accaduto quando l’attore che ha ballato in coppia con Veera Kinnunen, ospite della puntata di Domenica In del 23 novembre, commentando la sua mancata vittoria, ha detto:

“Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”.

A Conticini ha immediatamente replicato Raimondo Todaro che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, si è scagliato contro l’attore, difendendo il proprio rapporto con Elisa Isoardi.

Scontro tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo Ballando con le stelle: durissimo botta e risposta

“Nonostante tutto sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto e la forza più grande siete stati voi, grazie. Eravamo tanto forti, troppo forti”, ha scritto inizialmente Raimondo Todaro che, ospite del programma Da noi a ruota libera, ha dichiarato di aver avuto un incidente poche ore prima della finale.

“Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…”, ha aggiunto il maestro di Ballando che ha concluso il tutto con un “sciasquatevi la bocca”.

La replica di Conticini, naturalmente, non è tardata ed è arrivata.

«Caro Raimondo, sono sorpreso da questa tua dichiarazione, credo dettata dal nervosismo per l’eliminazione di ieri — ha scritto Conticini su Instagram —. Non capisco perché ne fai un fatto personale quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d’amore. Per quanto riguarda te e Elisa non ho MAI creduto ci fosse qualcosa tra voi al di fuori del ballo. Si vedeva lontano chilometri che non c’era proprio niente… Se poi c’è stato qualcuno che l’ha pensato vuol dire che ha avuto tanta fantasia. Sì, ero uno dei favoriti ma credo non più di voi che senza ballare o ballando poco, siete arrivati fino alla finale. È solo un gioco Raimondo e l’hai vinto credo 5-6 volte», ha concluso l’attore.