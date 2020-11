By

Dayane Mello riceve una meravigliosa sorpresa in diretta al Grande Fratello Vip 2020 frutto di un grande regalo dell’ex Stefano Sala.

Dayane Mello riceve una meravigliosa sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Per tutti i concorrenti a rischio eliminazione, Alfonso Signorini ha organizzato delle sorprese. Se Francesco Oppini ha ricevuto un messaggio del padre Franco e Patrizia De Blanck ha incontrato la figlia Giada, Dayane Mello ha ricevuto un videomessaggio dalla persona più importante della sua vita.

La sorpresa è stata organizzata dal Grande Fratello Vip, ma fondamentale è stata la collaborazione dell’ex compagno di Dayane, il modello Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione del 2018 con Giulia Salemi.

Dayane Mello e il messaggio della figlia Sofia: le parole per l’ex compagno Stefano Sala

Sofia è la persona più importante della vita di Dayane Mello. “Lei per me è luce. Mi manca dormire abbracciata con lei”, spiega la modella brasiliana parlando del frutto del suo amore con Stefano Sala che ha realizzato un videomessaggio in cui Sofia saluta mamma Dayane rassicurandola su quanto sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

“Ciao mamma, ti voglio tantissimo bene. A scuola va tutto bene. Qui va tutto bene e spero che tu possa restare il più possibile al Grande Fratello Vip. Spero che tu vinca, ti amo tantissimo”, ha detto Sofia.

“Sofia ha riempito il vuoto che go sempre avuto dentro di me. Diventare mamma di questa bambina, è il sentimento più bello. Lei è tutto per me“, dice Dayane.

“Ringraziamo il papà di Sofia, Stefano Sala che ha permesso la realizzazione di questo filmato“, ha spiegato Signorini.

“Stefano per me è stato la persona che mi ha dato una famiglia, una bellissima bambina e mi ha dato l’opportunità di vivere il mondo con i valori che ogni persona dovrebbe avere. Tra l’altro, è il papà della mia bambina, ma è anche un grandissimo amico”, ha spiegato la Mello parlando del suo attuale rapporto con Stefano Sala mettendo fine alle divergenze delle scorse settimane.