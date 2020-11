Oggi Paola Cortellesi spegne 47 candeline, Vanessa Incontrada 42. Le due bravissime attrici sono sempre impegnate sul set, da Macao e Super hanno fatto molta strada. Vanessa però è stata spesso presa di mira per via del suo corpo imperfetto ed ha fatto discutere per la sua scelta di copertina.

I corpi imperfetti sono altri, diciamolo, ma il messaggio a sostegno della maggior parte delle donne è arrivato forte e chiaro. Alcuni si sono chiesti se si sentisse davvero il bisogno di una copertina del genere. Forse no ma è certo che di body shaming non si parli a sufficienza. La redazione di Vanity Fair ha centrato l’obbiettivo.

Nessuno ci può giudicare, ricordiamolo sempre

La showgirl di origine spagnola ha ringraziato tutti su Instagram per gli auguri ricevuti per il suo compleanno e ve ne abbiamo parlato oggi.

Vanessa Incontrada contro il body shaming (la derisione del corpo altrui) è schierata da molto tempo ormai. Iniziò tutto dopo la sua prima – ed unica – gravidanza. Con il fisico cambiato radicalmente e la difficoltà nel perdere i chili presi, capì ben presto che non sarebbe più tornata come prima. Una donna può convivere con le sue nuove forme ma esser costretta a fare i conti con la pressione mediatica e gli haters è un altro discorso. Il marito Rossano Luarini l’ha sempre sostenuta e con le conferme lavorative in ambito cinematografico ricevute negli anni, Vanessa ha imparato ad accettarsi ed oggi si piace più che mai.

A questo proposito, ha fatto discutere la cover realizzata per Vanity Fair Italia uscita il 30 settembre che ad ottobre è stata ritratta in un murale a Firenze.

La presa in giro, le critiche distruttive, gli insulti, l’aggressività passiva attraverso il web, si perché per dirle in faccia le cose ci vuole coraggio e gli odiatori seriali ne hanno notoriamente poco. Vittime sono perlopiù le donne (famose e sconosciute) che a forza di subire hanno deciso di unirsi per combattere il bullismo.

La libertà d’espressione resta intatta a patto che non si ferisca volontariamente qualcuno. Domani, 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Violenza che è sia fisica che psicologica e che è intesa come violazione dei diritti umani.

Sotto Vanessa è con il bellissimo figlio Isal. Si dice realizzata e molto felice di chi è adesso, del suo corpo e della sua famiglia unita.

I canoni di bellezza femminile cambiano in ogni epoca. In quella che stiamo vivendo sono particolarmente difficili da raggiungere, o si ha una buona base di altezza, peso, proporzioni ecc. o si rischia di passare la vita insoddisfatte. La felicità prescinde da tutto ciò e “gli altri” troveranno sempre qualcosa per cui criticarvi. Fregatevene! Gente di poco conto rilevanza zero.

Silvia Zanchi