Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 2020 dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio? Parla la fidanzata Cristina.

Francesco Oppini sta seriamente pensando di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Alba Parietti, di fronte alla scelta della produzione di prolungare la durata del reality fino a febbraio, non nasconde la preoccupazione di dover stare lontano dai suoi affetti per altri due mesi.

Pensando a come potrebbe reagire la propria famiglia, in particolare la fidanzata Cristina, Oppini ha ammesso che, nella sua testa, si sta facendo largo l’ipotesi di lasciare la casa. In attesa della decisione definitiva del figlio della Parietti, parla la fidanzata Cristina Tomasini.

Cristina Tomasini, le parole di Francesco Oppini e il dubbio di restare al Grande Fratello Vip 2020

Francesco Oppini sta pensando di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 2020 non sopportando l’idea di dover stare ancora lontano dalla fidanzata Cristina Tomasini per altri due mesi. Pur essendo consapevole che la fidanzata lo incoraggerebbe a continuare, il figlio di Alba Parietti che ha ricevuto la piacevole sorpresa del padre Franco, non nasconde la paura di doverla lasciare sola per altri due mesi.

Dopo aver ascoltato i dubbi di Francesco che è profondamente in crisi per la decisione del Grande Fratello Vip di prolungare il reality fino a febbraio, Cristina ha scritto un messaggio su Instagram per il fidanzato:

“Amore mio in moltissimi mi stanno imputando l’ago della bilancia per quanto riguarda la tua scelta di continuare quest’esperienza oppure no. In cuor mio voglio che tu sappia che ti sosterrò in qualsiasi tua decisione, l’unica cosa che davvero mi importa è la tua felicità. Quindi prendi la tua decisione ascoltando solo ed unicamente il tuo cuore perchè tu sai quello che puoi ancoa dare conoscendo bene i tuoi limiti”, scrive la fidanzata di Oppini su Instagram.

“Trova la tua forza, la tua lucidità e la leggerezza se vorrai continuare in queste avventura. Se, invece, preferirai ritornare alla realtàm ricordati che ad oggi hai fatto un percorso meraviglioso e chi ti vuole bene e ti ha sostenuto capirà e sarà dalla tua parte”, ha aggiunto. Cosa farà, dunque, Oppini? La decisione arriverà nelle prossime settimane.