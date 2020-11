La riconosci? Oggi è una delle “iene” più amate della televisione

Oggi è una delle inviate più belle e apprezzate de Le Iene show, ma qui era solo una bambina dai capelli ricci e rossi. L’avete riconosciuta?

Capelli ricci e rossi, occhiali da sole, vestito a fiori e posa da diva. Nella foto che vedete qui in alto era ancora molto piccola. Oggi è una delle inviate e conduttrici delle Iene più amate dal pubblico e seguite sui social.

Ancora oggi, i capelli sono come li vedete in questa foto ovvero ricci e rossi anche se molto più lunghi e con il tempo la sua bellezza è rimasta intatta. La protagonista della foto è una donna bellissima, intelligente, simpatica che si è fatta amare e conoscere dal pubblico con i tantissimi servizi che ha realizzato per Le Iene Show, ma anche con il suo meraviglioso sorriso.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è un’inviata e conduttrice de Le Iene Show fidanzata con un’altra “iena”

La bambina che avete visto nella foto è proprio la bellissima e bravissima Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice de Le Iene show. Classe 1991, Veronica Ruggeri, nel 2011, ha partecipato a Miss Italia per poi cominciare a lavorare nella redazione delle Iene nel 2013. Giovanissima, Veronica si mette in luce per la sua straordinaria bellezza, ma anche per la bravura con la quale realizza dei servizi sempre molto interessanti.

Veronica è stata fidanzata con il collega Stefano Corti, oggi fidanzato con Bianca Atzei. La storia è finita a febbraio 2019 e ad annunciarlo furono loro stessi:

“Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme“.

Oggi, Veronica Ruggeri è fidanzata con un altro inviato delle Iene, Nicolò De Devitiis con cui si mostra spesso insieme sui social. Amanti dei viaggi, giovani, belli e innamorati, Veronica e Nicolò sono molto seguiti sui social dove i fans amano guardare non solo le foto che pubblicano sui social, ma anche le storie in cui mostrano i momenti della loro vita quotidiana insieme.