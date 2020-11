Alba Parietti commossa dalla sorpresa che Franco Oppini ha fatto al figlio Francesco al Grande Fratello Vip 2020: “Meravigliosi”.

Alba Parietti emozionata dal messaggio che Franco Oppini ha inviato al figlio Francesco. Dopo aver incontrato mamma Alba, Francesco Oppini ha ricevuto un importante messaggio da papà Franco.

Le parole del padre hanno emozionato il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 he non ha trattenuto l’emozione nell’ascoltare le parole del padre. Emozione che ha espresso anche la Parietti con un toccante post su Instagram dedicato all’ex marito Franco Oppini e al figlio Francesco.

Alba Parietti commenta la sorpresa di Franco Oppini al figlio Francesco al Grande Fratello Vip

Francesco Oppini, dopo aver pianto durante l’incontro con mamma Alba Parietti, fa esattamente la stessa cosa di fronte al videomessaggio di papà Franco.

“Mi manchi tantissimo, ho scoperto che hai una profondità e una tenacia incredibile, quando esci ci guardiamo negli occhi e ci diciamo quanto ci vogliamo bene”, afferma un emozionato Franco Oppini.

“Che sorpresa ragazzi, mio padre è incredibile, non vedo l’ora di abbracciarlo. Mio padre, come mia madre, devono sapere di poter contare su di me, non si possono dare per scontate queste cose”, commenta Francesco Oppini.

Le parole di Franco Oppini colpiscono anche Alfonso Signorini: “Tuo padre mi ha colpito dicendo che a volte trova delle scuse per venirti a trovare”. Francesco commenta e svela anche il motivo: “Perchè con il lavoro diventa difficile, ma ho capito che è importante esserci e dirsi -ti voglio bene-, sarà la prima cosa che farò fuori di qui”.

Di fronte alla bella sorpresa dell’ex marito Franco Oppini, la Parietti, su Instagram, ha pubblicato uno foto di padre e figlio, commentando quanto visto con nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Meraviglioso padre e figlio”, ha scritto mamma Alba aggiungendo una serie di cuori rossi. Parole che sono piaciute anche ai suoi followers. “Complimenti al Signor Franco oppini mi ha fatto emozionare molto”, “Siete dei bravi genitori. Avete cresciuto un figlio educato come pochi”, “Alba hai un figlio meraviglioso in tutti i sensi.. Una persona molto profonda”, scrivono i followers.