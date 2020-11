Selvaggia Roma ha fatto una pesante insinuazione su Elisabetta Gregoraci al GF Vip: c’entra Flavio Briatore.

Selvaggia Roma, già prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di non provare particolare simpatia nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Che sia semplice strategia per avere una maggiore visibilità all’interno del programma o reale antipatia, non è dato saperlo, ma nelle scorse ore insieme a Dayane Mello, la nuova concorrente di Alfonso Signorini ci è andata già pesante nei confronti della conduttrice, citando anche il suo ex marito Flavio Briatore.

Selvaggia, infatti, ha accusato la Gregoraci di essere famosa soltanto per aver sposato un uomo facoltoso e non per le sue doti artistiche, chiedendosi anche se sia sempre stata fedele nei suoi confronti o se invece abbia trasgredito la monogamia del loro matrimonio.

Selvaggia Roma ha fatto pesanti insinuazioni su Elisabetta Gregoraci, che è stata protagonista di un curioso gossip a Mattino 5, tirando in ballo non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata e il suo matrimonio con l’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma spara a zero: “E’ sempre stata fedele?”

Le domande del giovedì sera #GFVIP pic.twitter.com/8dvJ5RiN1U — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 19, 2020

Selvaggia Roma ci è andata davvero giù pesante nei confronti di Elisabetta Gregoraci al GF Vip e nonostante quest’ultima l’abbia più volte invitata a concentrarsi sul suo percorso piuttosto che commentare ogni singola cosa che fa lei, ha continuato senza problemi a sparlare nei suoi confronti. Questa volta, tra l’altro, invece di farlo con Pierpaolo Pretelli ha scelto Dayane Mello come sua compagna di confidenze.

“Io la trovo una donna molto costruita, falsa” ha esordito la concorrente. “Non credo sia mai stata naturale, ne tanto meno una persona schietta” ha aggiunto. “Che poi ci pensavo ieri, ma se lei non fosse stata con Flavio Briatore cosa avrebbe fatto?“ ha chiesto in maniera retorica a Dayane dopo la furiosa lite con Elisabetta. “Ok, è una bella donna ma il mio commento non riguarda l’estetica, vorrei capire i suoi percorsi” ha poi proseguito.

“E’ una domanda a cui onestamente non riesco a trovare una risposta, però mi viene spontaneo chiedermi da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui“ ha incalzato la dose. “Io non la conosco nemmeno, avrò visto un programma doveva si allenava e doveva ballare. Lavorava pure con un mio amico che conosco da 20 anni” ha aggiunto. “Dici che lei è sempre stata rispettosa nei suoi confronti? Dici che l’ha tradito a Briatore?“.

Dayane Mello, che ha avuto modo di confrontarsi con la Gregoraci, a questo punto ha preso la palla in balzo, rivelando ancora una volta cosa pensa lei di tutta questa situazione che si è venuta a creare al Grande Fratello Vip. “Elisabetta si sente continuamente supportata e per questo motivo continua con questo tipo di percorso nella casa” ha dichiarato. “Pierpaolo a causa sua non calcola più nessuno, se non fatta eccezione per Enock ed Andrea” ha aggiunto. “Tutti quanti si attaccano a lei perché sanno che è sempre presente in puntata” ha concluso attaccando anche i suoi compagni di viaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip, durante la diretta di questa sera, avranno sicuramente modo di confrontarsi ancora una volta e il pubblico sembra essere quasi tutto dalla parte della conduttrice. Ne vedremo delle belle.