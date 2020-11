A Mattino 5, Federica Panicucci ha svelato un nuovo e interessante retroscena sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci.

A Mattino 5, Federica Panicucci non poteva di certo non parlare di quanto accaduto nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip, ma in particolar modo di quello che sta accadendo fuori sui vipponi di Alfonso Signorini.

In particolar modo, manco a dirlo, uno spazio è stato dedicato ad Elisabetta Gregoraci, in quanto voci sempre più insistenti la vedono impegnata con qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia. In particolare un paparazzo in collegamento con la Panicucci ha rivelato che lei e Stefano Coletti da tempo sarebbero una coppia e che a Monte Carlo tutti, dopo l’inizio nel programma, gli avrebbero raccontato di averli visti svariate volte insieme e non solo.

E’ sbucato un nuovo indizio che sembrerebbe confermare la storia tra i due. Quale? Una targa dello sportivo dedicata alla concorrente, che di recente è stata protagonista di una lettera choc sul suo passato, che sembrerebbe provare che loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia.

Mattino 5 ha lanciato il gossip su Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, svelando un nuovo retroscena che sembra confermare che tutti i segnali lanciati da lei nella casa siano indirizzati proprio a lui e non a Briatore come alcuni iniziavano a sospettare di recente.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: il mistero della targa a Mattino 5

Elisabetta Gregoraci, secondo quanto rivelato negli studi di Mattino Cinque, sarebbe la persona a cui Stefano Coletti avrebbe dedicato la sua targa. Per quale motivo?

La targa in questione, mostrata durante il corso della puntata ma censurata per tutelare la privacy dello sportivo, inizierebbe con la lettera E, iniziale della conduttrice, che ha messo un freno a Pierpaolo, per poi proseguire con 802, cifra che farebbe riferimento alla data del suo compleanno. Sarà un puro caso o la targa di Stefano Coletti è dedicata ad Elisabetta Gregoraci?

In studio sembrano non aver alcun dubbio sulla coppia, ma durante il corso del talk si è anche parlato delle numerose discussioni avvenute nelle scorse ore tra la concorrente e Selvaggia Roma, quest’ultima infatti le ha fatto perdere la calma commentando ogni qual volta sia possibile il suo percorso con Pierpaolo Pretelli e quest’ultimo non ha mai difeso la sua amica speciale. Ma ormai, purtroppo o per fortuna, i tempi in cui i due si consideravano amici speciali sembrano essere molto lontani, in quanto hanno deciso di allontanarsi perché con il tempo, e con Selvaggia Roma di mezzo, si sono resi conto di essere completamente incompatibili tra loro.

Il famoso fidanzato fuori dalla casa di Elisabetta Gregoraci sarebbe proprio Stefano Coletti…#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/T1aONwOsGt — Mattino5 (@mattino5) November 20, 2020

Federica Panicucci a Mattino 5 tornerà sicuramente a parlare di Elisabetta e Pierpaolo, visto che durante la diretta di questa sera di Alfonso Signorini sicuramente si parlerà di quanto accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia. Una puntata, si preannuncia, da non perdere.