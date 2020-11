Elisabetta Gregoraci, stufa di essere continuamente messa sotto torchio al GF Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo contro Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci non sta facendo di certo un percorso all’insegna della serenità al Grande Fratello Vip, visto che da quando è entrata nella casa Selvaggia Roma gli animi si sono scombussolati e non poco.

Basti pensare che qualche ore fa le due hanno avuto una lite di fuoco, dove si è vista la conduttrice arrabbiata come non mai, stufa di dover sentire la nuova concorrente commentare la sua persona e il suo percorso con Pierpaolo Pretelli, che non si è mai espresso, secondo il suo parare, per bloccare il tutto e prendere le sue difese.

Per questo motivo si è lasciata andare ad un lungo sfogo nelle scorse ore, in cui ammetteva che Pierpaolo non è l’uomo adatto a lei in quanto vorrebbe un compagno che abbia gli stessi attribuiti del suo ex marito, Flavio Briatore, e l’ex velino moro sembrerebbe non averne.

Elisabetta Gregoraci ha stroncato Pierpaolo Pretelli, ritenendolo un uomo senza attribuiti e di conseguenza non adatto a lei e alla sua vita.

GF Vip: Selvaggia Roma ha allontanato Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo

L’ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip, avvenuto quasi una settimana fa, ha in maniera inevitabile allontanato Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che ora sembrano essere tutt’altro che amici speciali come lo erano un tempo. La conduttrice è arrivata al limite ed ha deciso, almeno per il momento, di mettere un freno al loro rapporto e di proseguire pensando esclusivamente a se stessa e a quello che può dare nella casa.

Al tempo stesso però, com’è giusto che sia, vorrebbe anche loro due facciano lo stesso e che la smettano parlare di lei nella casa del GF Vip.

“Anche con lui ho deciso di finirla, devo stopparla qua” ha confidato Elisabetta, che ieri ha avuto un nuovo confronto con Dayane Mello. “Pierpaolo ha sbagliato. Se domani entra un nuovo concorrente e questo inizia a parlarmi male di lui, io lo stoppo subito” ha spiegato la conduttrice. “Gli dico che non deve permettersi di dire certe cose” ha proseguito, rendendo ben chiaro il suo punto di vista in questa vicenda. “Sono satura di questa situazione e di vedere lui che non fa niente” ha aggiunto.

“Mi sono davvero stufa, lui non ha fatto nulla per difendermi“ ha poi ripreso il discorso. “Non capisco perché continuano a parlare di me, si concentrassero sulle loro cose. Parlassero dei loro sogni, delle loro ambizioni, di quello che hanno fatto” ha spiegato ai suoi compagni di viaggio. “Anche in puntata, lui non ha mai detto nulla in mio favore e si è sempre giustificato dicendo che lui non aveva sentito” ha concluso per poi sganciare la bomba: “Io sono stata sposata con Briatore che sotto ha due così grandi così. Gli uomini senza attribuiti non fanno per me“.

“A me l’uomo senza palle non piace per niente. Guarda caso sono stata con Briatore che aveva due palle così”👸🏻👑#GFVIP pic.twitter.com/wS7LzCMLLU — “ci sono i capi delle oppiners” (@24McCartney) November 18, 2020

Selvaggia Roma ha allontanato Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, tra l’altro è stata anche stroncata dalla fidanzata di Enock. I due riusciranno a riconciliarsi oppure termineranno una volta e per tutte la loro amicizia speciale?