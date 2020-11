Cosa cucino con le arance: ecco il menù completo per pranzo

Se non sai cosa preparare per pranzo ecco un menù completo a base di arance. Un frutto di stagione ricco di proprietà benefiche.

È finalmente arrivata la stagione delle arance, frutti utilissimi al nostro sistema immunitario che contengono pectina e antiossidanti contro i radicali liberi.

Le arance, oltre che avere innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo, sono anche dei frutti estremamente versatili in cucina, adatti per diversi tipi di preparazioni sia dolci che salate.

Ecco perché vogliamo proporvi un menù completo che potrete preparare per pranzo ma sarà ottimo anche per la cena a base di questi preziosi frutti: le arance.

Menù completo a base di arance: dall’antipasto al dessert

Partiamo con l’antipasto, passando per il primo e il secondo fino ad arrivare ad un delizioso dessert a base di arancia.

Antipasto: l’insalata di finocchi e arance

Iniziamo con una fresca, ma golosissima, insalata a base di finocchi, arance e olive nere. Un piatto leggero e salutare che vi aiuterà in vista dei prossimi stravizi natalizi per mantenervi in forma.

Inoltre, potrete servire questa deliziosa insalata anche come contorno, ad accompagnare un piatto di carne o pesce, e non solo, come in questo caso, per aprire il vostro menù. Scopriamo subito come prepararla.

Primo piatto: risotto all’arancia

Dolce, amaro, salato e aspro. Tutti questi sapori racchiusi in un unico piatto: il risotto all’arancia. Un primo piatto che davvero vi stupirà e vi lascerà piacevolmente sorpresi. Per provare una pietanza diversa dal solito non vi resta che provarlo.

Seguite anche tutti i nostri trucchi per preparare il risotto in maniera impeccabile e non ve ne pentirete. Per prepararlo vi serviranno due belle arance grandi non trattate, brodo vegetale e riso ed il gioco è fatto. Scoprite subito la ricetta con questo tutorial.

Secondo piatto: arrosto all’arancia

Questo è un signor secondo piatto, l’arrosto all’arancia è una ricetta che potrete portare a tavola anche nelle occasioni più speciali e nelle giornate di festa. Succulento e raffinato questo piatto saprà deliziarvi a tal punto che non potrete più farne a meno.

Per prepararlo basterà seguire il tutorial qui sotto e in poche e semplici mosse avrete a tavola un piatto da re.

Dessert: dolce d’arancia veloce

E ora chiudiamo in bellezza con un dolcetto da preparare in pochi minuti. Realizzarlo è molto semplice e richiederà davvero pochissimo tempo. Ecco la lista degli ingredienti che vi serviranno.

Ingredienti

2 arance biologiche

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai amido di mais

40 g burro

Per decorare

farina di cocco o zucchero a velo

Preparazione

Iniziamo lavando e spremendo le arance fino ad ottenere all’incirca 300 millilitri di spremuta. Quindi trasferiamo la spremuta in un pentolino, aggiungiamo lo zucchero e l’amido di mais e mescoliamo con un frusta per togliere tutti i grumi e amalgamare bene gli ingredienti fra di loro. Portiamo sul fuoco e continuiamo con la frusta a girare finché il composto non si sarà addensato. Poi aggiungiamo il burro e mescoliamo ancora fino a farlo sciogliere.

Ora prendiamo due bicchieri e li bagniamo con un po’ di acqua, poi versiamo all’interno il nostro composto ancora caldo. Quindi copriamo con la pellicola, e una volta tiepidi li mettiamo in congelatore per 30 minuti.

Trascorso il tempo tiriamo fuori i nostri bicchierini e andiamo a sformare il dolcetto che nel frattempo si sarà rappreso. Lo posiamo su di un piatto dove avremo steso precedentemente della farina di cocco e lo tagliamo a fette. Quindi immergiamo tutti i lati delle fettine di dolce nella farina di cocco. Volendo possiamo sostituire la farina di cocco allo zucchero a velo, se incontra maggiormente i nostri gusti.

A questo punto posizioniamo le fettine di dolce su un vassoio e serviamo subito. Qui sotto il tutorial per eseguirlo alla perfezione.

E buon appetito!