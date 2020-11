Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello hanno avuto un nuovo faccia a faccia dopo la diretta di lunedì.

Al GF Vip è tempo di scontri e confronti. Dopo la diretta di lunedì sera con Alfonso Signorini, le dinamiche si sono nuovamente scosse e non sono di certo mancati nuovi, o presunti, chiarimenti.

Elisabetta Gregoraci non ha potuto nascondere tutta la sua delusione nei confronti di Dayane Mello, che alle spalle l’ha duramente criticata, accusandola di non aver fatto nulla nella vita se non aver sposato un uomo facoltoso.

Elisabetta ha ribadito che non è una colpa amare Briatore, ma che lo è parlare alla sua spalle dopo che lei ha raccontato alla modella cose davvero molto personali sul suo conto. Tant’è che nella giornata di ieri ha ammesso ad Andrea Zelletta di esserci rimasta piuttosto male da quanto accaduto e per questo motivo la Mello ha deciso di avere un nuovo confronto con lei, provando a trovare un punto di incontro su quanto è successo negli scorsi giorni.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un nuovo faccia a faccia al GF Vip e la conduttrice non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto è accaduto.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Dayane Mello, mi hai delusa”

Elisabetta Gregoraci ha apprezzato, certo, che Dayane Mello si sia avvicinata per cercare un confronto, ma di certo non può dimenticare le pesanti insinuazioni fatte sul suo conto alle sue spalle, senza poterle dare nemmeno l’opportunità di poter replicare su quanto detto.

“Ascoltami Dayane, io sono fatta in questo modo e se ritengo che tu stai sbagliando vengo da te e te ne parlo” ha esordito Elisabetta. “Infatti, quando ho ritenuto che tu stessi sbagliando atteggiamento nei confronti di Francesco te ne ho parlato tranquillamente” ha fatto notare. “Non ti ho mai fatto sgambetti” ha subito sottolineato. “Le cose che hai detto su di me sono molto gravi, mi hanno colpita e non mi sarei mai aspettata che tu potessi pensare certe cose di me. Potevo aspettarmelo dagli altri, ma da te no“ ha ammesso senza troppi giri di parole.

“Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi sei stata vicina per poi andare a parlare male di me in giro per la casa” ha concluso. “Tu sei andata sul personale, parlando della mia vita andandoci giù pesante” ha aggiunto.

Dayane Mello al GF Vip, che ha attaccato anche Pierpaolo Pretelli, ha invece replicato che lei si aspettava un atteggiamento completamente diverso da parte di Elisabetta, che avesse mostrato del sostegno nei suoi confronti piuttosto che darli non si stava comportando bene nei confronti di Francesco Oppini.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip riusciranno a trovare un punto di incontro e a tornare amiche come prima o le dichiarazioni della modella avranno per sempre allontanato l’ex di Briatore?