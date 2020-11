Selvaggia Roma ha letteralmente fatto perdere la calma ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che si è arrabbiata come non mai.

Al GF Vip, non c’è bisogno di specificarlo, sono cambiate tutte le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia da quando è entrata Selvaggia Roma. A risentirne in particolar modo è stata Elisabetta Gregoraci, che qualche ora fa ha letteralmente perso la calma nei confronti della nuova concorrente, che si trova nel tugurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Che cosa è successo?

Selvaggia, tanto per cambiare, con l’ex velino ha toccato di nuovo il tasto Elisabetta, decantando ancora una volta quanto lei sia stata ambigua nei suoi confronti. La Gregoraci però ha captato qualcosa e, stufa di ricevere l’ennesima frecciata da parte della Roma, che è stata smascherata dalla fidanzata di Enock, ha perso letteralmente la calma, invitandola a pensare al suo di percorso piuttosto che a quello degli altri, visto che anche prima del suo ingresso non le risparmiava frecciate nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci, con giusta causa, è stufa di sentire Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip commentare ancora una volta il suo percorso. In particolare si concentra nell’esprimere il suo parere, sempre in maniera poco carina, sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, invitando quest’ultimo a darsi una svegliata perché secondo lei sarebbe letteralmente succube dei gesti e le parole dell’ex di Flavio Briatore.

La conduttrice, che ha avuto un confronto con Dayane Mello, ha fatto notare che non solo questo tipo di atteggiamento è poco corretto, visto che non le dice nemmeno in faccia ciò che pensa di lei, ma anche poco carino, visto che invece di farsi conoscere al pubblico del piccolo schermo per quello è, punta soltanto ad attaccarla, mancando anche di educazione perché non avrebbe nemmeno ricambiato il suo saluto.

Elisabetta Gregoraci si è arrabbiato come non mai al GF Vip, rifiutandosi anche di andare in confessionale quando gli autori l’hanno chiamata. “Avete già tanto materiale da mostrare durante la diretta di venerdì” ha sbottato, visibilmente arrabbiata e stufa di essere messa continuamente sotto torchio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

D’altro canto Selvaggia Roma non è stata di certo lì a guardare, mandando non solo a quel paese l’ex di Briatore, ma invitandola a non permettersi di utilizzare mai più un tono alto di voce nei suoi confronti, in quanto lei non avrebbe fatto nulla di male per meritarsi una reazione del genere.