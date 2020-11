Gli utilizzi del sale grosso sono tantissimi: se ancora non li conosci qui te ne svegliamo qualcuno. Pronta a metterlo… nelle scarpe?

Sì, è vero, il sale grosso si usa principalmente in cucina.

Dove altro, infatti, dovresti metterlo?

Scopriamo insieme tutti gli utilizzi nascosti del sale grosso che dalle pentole passa… in camera da letto!

Sale grosso: ecco gli utilizzi che ancora non conoscevi

Se fino ad oggi hai usato il sale grosso esclusivamente per preparare la pasta è decisamente ora di ricrederti.

Questo alimento, infatti, ha tantissimi utilizzi che ignoriamo ma che possono veramente rivoluzionare la nostra vita!

Il sale grosso, infatti, è estremamente efficace quando tratta di deumidificare: insomma, potete usare il sale per evitare tutti i problemi di umidità nel vostro appartamento!

Si passa dai vasi delle piante (qui trovate i trucchi per l’irrigazione lenta che consigliamo in estate) agli armadi.

Un sacchetto di stoffa con dentro del sale grosso può aiutarvi ad impedire alla muffa ed all’umidità di rovinare vestiti o le vostre amiche verdi!

Se, invece, lottate con un problema di umidità presente in tutta la casa potete veramente sostituire il sale ad un costoso e, piuttosto bruttarello, deumidificatore.

Vi basterà riempire un barattolo od una tazza di sale, aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e posizionare il barattolo dove è più necessario.

Il sale assorbirà tutta l’umidità presente nell’aria mentre il bicarbonato funzionerà da “mangia odori”: insomma, tentar non nuove!

E, se come deumidificatore non vi sembrasse abbastanza, potete anche provare ad utilizzare il sale per pulire l’argento (qui trovate tutti i trucchi) o le pentole incrostate.

Mischiato con la farina, infatti, il sale aiuta a “scrostare” anche lo sporco più ostinato, senza lasciare tracce visibili o senza rovinare le padelle e le pentole.

Un bel vantaggio, no?

Ma veniamo al trucco incredibile che potete provare con il sale fuori dalla cucina: avete mai pensato di utilizzarlo come deodorante?

Prima che corriate a metterlo sotto le ascelle è meglio specificare: il sale grosso può essere usato come deodorante… per le scarpe!

Questo rimedio prevede che usiate una modica quantità di sale all’interno delle vostre scarpe: magari provateci un giorno appena rientrati dal lavoro e cercate di notare la differenza.

Inserendo alcuni granelli di sale nelle scarpe e lasciandolo all’interno per 12 o per 24 ore avrete risolto tutti i problemi legati alle scarpe… maleodoranti.

(Soprattutto se avete comprato le scarpe Lidl, da oggi in Italia ed andata anche qui a ruba, potreste aver bisogno di un buon disinfettante per le scarpe da ginnastica!)

Basta solette in gel, spray costosi e scarpe dall’odore… improponibile!

Il sale grosso, infatti, assorbe sia l’umidità che gli odori!

Si trasforma, così, in un deodorante naturale facile da reperire, veramente poco costoso ed estremamente efficace.

Pronti a stupire tutti con il vostro stile di vita Zero Waste?

Se non sapete cosa sia potete leggere qui, ma non vi preoccupate: l’importante è che ora conoscete un trucchetto con il sale che gli altri non s’immaginano nemmeno.

Usare il sale grosso… dentro le scarpe!