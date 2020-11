By

Metodi fai da te per pulire l’argento se ne trovano a iosa sul web ma solo uno è veramente efficace, garantendo risultati impeccabile con il minimo sforzo e zero rischio di danneggiare l’oggetto prezioso: è il metodo con alluminio e sale.

Lasciate le posate della nonna, quelle del servizio buono, troppo a lungo in un cassetto oppure decidete di metter via quell’anello o quegli orecchini che non usate poi tanto spesso. Poi un giorno ritirate fuori tutto e… sorpresa! Neri o, nel migliore dei casi, grigiastri.

Con l’argento succede così, si scurisce e opacizza divenendo una sorta di brutta copia di se stesso.

Fortunatamente però esiste un metodo semplicissimo per riportarlo a nuovo, candido e splendente. No, non serve comprare costosi prodotti: basterà un foglio di alluminio, dell’acqua calda e del sale grosso. La pozione magica è servita!

Come pulire l’argento con alluminio e sale

Pulire l’argento è la classica missione di noi donne, una di quelle per cui le soluzioni più immediate e fai da te ci sembrano veramente la manna dal cielo.

Vi abbiamo già illustrato tempo addietro i 5 metodi fai da te facili e veloci per pulire l’argento ma oggi vogliamo soffermarci su uno in particolare, un metodo che sfrutta una semplice reazione chimica riuscendo così a togliere la patina nera dall’argento senza dover grattare e rischiare così di rovinare il gioiello o la posata.

Iniziamo rivestendo una bacinella con dell’alluminio e versandovi dentro dell’acqua bollente e qualche manciata di sale grosso (chi vuole un’azione più potente potrà anche aggiungere un cucchiaio di bicarbonato). Mettiamo in ammollo il nostro argento per circa un ora e… voilà, la magia è fatta!

Il sale riesce infatti a fare reazione e asportare la patina nera senza dover aggredire eccessivamente l’oggetto prezioso. Una passata con un panno delicato per asciugare il tutto e l’argento sarà come nuovo, brillante e candido pronto per farvi fare la vostra bella figura durante qualche evento importante.

Successo garantito, provare per credere! Con l’occasione vi invitiamo anche a scoprire come pulire casa con le patate e le loro bucce: rimarrete a bocc aperta.