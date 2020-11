Clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip 2020 prima della diretta: la piacevole sorprese che farà piacere ai fans del reality.

Piacevole sorpresa per tutti i fans del Grande Fratello Vip 2020. Per la gioia di chi segue il reality 24 ore su 24, è stata ufficialmente ripristinata la Regia 2 che era stata chiusa a causa della pandemia.

Dopo poco più di dieci giorni, sul sito ufficiale del Grande Fratello e sull’app mediaset, è tornata la regia 2 accanto alla regia 1 e al canale che consente di recuperare quanto accaduto nella casa nei sessanta minuti precedenti.

Grande fratello Vip 2020: torna la regia 2

La decisione del Grande Fratello Vip di eliminare la regia 2 non era affatto piaciuta ai fans anche se il motivo di tale decisione era stato ampiamente compreso dal pubblico. Dopo poco più di dieci giorni, però, la regia 2 è stata ripristinata e i telespettatori possono così scegliere ufficialmente quale zona della casa seguire.

Una possibilità che viene concessa a chi segue le avventure degli inquilini della casa più famosa d’Italia solo sul sito ufficiale del reality show o tramite all’apposita app di Mediaset. Sul canale Mediaset Extra, invece, vengono trasmessa solo le immagini della Regia 1.

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile. Né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La regia 1 e il canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente”, faceva sapere un comunicato ufficiale diffuso dal Grande Fratello.

Negli scorsi giorni, molti utenti si sono lamentati sui social non potendo scegliere chi seguire e per la presenza, nelle inquadrature, degli stessi concorrenti. Con il ritorno della regia 2, così, ci sarà la possibilità di seguire contemporaneamente più concorrenti. Nel frattempo, in casa, è atteso l’arrivo del chirurgo plastico Giacomo Urtis, annunciato come un ospite speciale e che dovrebbe restare in casa per alcuni giorni.

Durante le prossime puntate, poi, dovrebbero varcare la famosa porta rossa altri concorrenti come ha confermato lo stesso Alfonso Signorini. Chi saranno, dunque, i nuovi inquilini del bunker di Cinecittà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.