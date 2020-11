Antonella Elia massacra Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020: “Ti sei seduta lontana da Dayane Mello, non sei una vera amica”.

Antonella Elia si scaglia duramente contro Adua Del Vesco durante la diretta serale del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. L’opinionista ha accusato l’attrice siciliana di non essere una vera amica nei confronti di Dayane Mello, protagonista di un durissimo confronto con gli altri concorrenti.

Diversamente dalla scorsa puntata, infatti, Adua non si è seduta accanto a Dayane Mello, ma tra Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta scegliendo il divano opposto a quello sul quale è seduta la modella brasiliana. Una scelta che non è passata inosservata alla Elia che ha lanciato una frecciatina alla Del Vesco che non ha affatto gradito le parole dell’opinionista.

Antonella Elisa contro Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020: “Una vera amica si siede a chi è in difficoltà”

Antonella Elia non concede sconti a nessuno. Dopo essersi scagliata pesantemente contro Matilde Bandi, questa sera, ha puntato il dito senza giri di parole contro Adua Del Vesco. “Rosalinda noto che stasera sei seduta lontana da Dayane. Hai preso le distanze? Stai vicino a quelli che ritieni più forti?”, chiede la Elia alla Del Vesco che risponde prontamente affermando che, con l’ingresso di Selvaggia Roma, non c’erano spazio.

“Ho un rapporto splendido con Dayane e nessuno riuscirà a rovinarlo. Non c’era spazio”, ha risposto la Del Vesco. “Non ti credo”, ha replicato nuovamente la Elia. Poi ha aggiunto: “Se un’amica è in grave difficoltà come lo è Dayane, le siedi accanto e le tieni la mano altrimenti ti dissoci e fai una brutta azione. Un’amica è un’amica comunque”.

“Mi sono sempre messa in mezzo per difendere Dayane e non è sedendosi lontano che ci si allontana”, si difende ancora la Del Vesco. Ma la Elia non crede alle sue parole e affonda il colpo: “Ami molto fare la parte della santarella. Mi rendo conto che è il tuo ruolo e ti piace fare la santa e poi piangere ma quando un’amica è sola contro tutti, al di là che faccia bene e o male, la ci sostiene fino alla fine”, conclude la Elia che poi esulta quando il televoto salva la Mello permettendole di restare nella casa.

Adua, poi, si è lamentata dell’attacco della Elia con Andrea Zelletta. A difenderla è stata proprio Dayane che ha ammesso di non dare peso a questi gesti.