Dayane Mello ha attaccato Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, accusandolo di non avere una personalità propria.

Dayane Mello è stata i concorrenti che durante il corso di questa diretta potrebbe abbandonare in maniera definitiva la casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo la concorrente, prima del verdetto del pubblico da casa, ha avuto modo di poter aver un acceso confronto con gli altri concorrenti, con cui ha ampiamente discusso durante questi giorni.

La modella ha iniziato con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha accusato la Mello di parlare alle spalle, facendo passare al pubblico messaggi totalmente sbagliati, facendo riferimento al discorso in cui lei li giudicava delle persone immature perché non sapevano gestire l’alcool come lei.

Durante il confronto, fatta eccezione per Adua, tutti le hanno dato contro e lei ha accusato Pierpaolo Pretelli di non averla difesa soltanto perché non ha una personalità forte da imporre il suo pensiero, assecondando quello di tutti quanti gli altri.

Dayane Mello ha accusato Pierpaolo di non avere personalità e quest’ultimo, che ha accolto la testimonianza di Selvaggia Roma, non ha assolutamente voglia di passare per un comodino.

GF Vip, Dayane Mello contro tutti: Signorini punzecchia Pierpaolo

“Non c’è niente da scherzare: il gioco è iniziato”. Tra Dayane ed Elisabetta è definitvamente esploso il conflitto. La pace potrebbe essere davvero compromessa per sempre. #GFVIP pic.twitter.com/gORBON0RcJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2020

Dayane Mello non le ha di certo mandate a dire durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, mentre alle spalle dei concorrenti qualcosina se l’è lasciata sfuggire.

Pierpaolo Pretelli ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter prendere la parola, visto che quest’ultimo non ha mancato di sottolineare come la modella lo abbia definito come un ragazzo senza personalità. Quest’ultimo ci ha tenuto a ribadire che non l’ha difesa perché non ha personalità, ma perché non crede che lei abbia totalmente ragione su quanto successo visto che ha la sua buona dose di colpe, nonostante lei si ostini a dire che tutti i concorrenti della casa ce l’hanno con lei soltanto perché è l’unica che dice le cose come stanno ed in faccia.

Peccato però che subito dopo Signorini abbia mostrato cosa pensa realmente di Elisabetta Gregoraci e di certo quanto affermato, ma nonostante tutto il pubblico ha scelto di salvare Dayane Mello al GF Vip segno che forse il suo atteggiamento a loro, contrariamente da quanto rivelato da tutti gli altri concorrenti, piace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello contro tutti al Grande Fratello Vip ha nettamente diviso il popolo della rete. Alcuni appoggiano il suo modo di fare, mentre altri la stroncano letteralmente. Quel che è certo è che la modella nella casa più spiata d’Italia può contare soltanto su Adua Del Vesco, l’unica che durante il corso di queste settimane non ha fatto altro che mostrarle il suo appoggio e sostegno, anche se anche tra loro le incomprensioni non sono di certo mancate.