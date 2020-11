Dayane Mello ha fatto una pesante insinuazione su Elisabetta Gregoraci al GF Vip, tirando in ballo anche Flavio Briatore.

Al GF Vip le liti non sembrano mai mancare, così come non mancano nemmeno gli scivoloni da parte dei concorrenti. Questa volta è il turno di Dayane Mello che dopo un’accesa discussione con Tommaso Zorzi ha scelto di lasciare andare ad un duro sfogo contro Elisabetta Gregoraci, facendo un’insinuazione piuttosto pesante alle sue spalle, ma procediamo con calma.

Come anticipato, Dayane e Zorzi hanno avuto una discussione poco prima, a causa del vino. Lei aveva confidato di essere convinta che la produzione non inviasse loro più di un certo quantitativo di alcolici perché molti, a differenza sua, non lo reggono. La frase, sentita da Tommaso, non è assolutamente piaciuta e da lì hanno iniziato a discutere.

Adua Del Vesco ha provato ad integrarsi nella discussione, ma Elisabetta le ha consigliato di non farlo perché entrambe non era presenti quando il tutto è iniziato e quindi non potevano sapere cosa fosse successo con esattezza.

Nella notte, per questo motivo, Dayane Mello ha fatto una pesante insinuazione su Elisabetta Gregoraci al GF Vip dopo averci anche discusso durante la diretta di venerdì sera.

Dayane Mello dura su Elisabetta Gregoraci: lo sfogo al GF Vip – VIDEO

Ho sempre cercato di capirla e giustificarla, ma in questo caso Dayane ha cagato un po’ (tanto) fuori dal vaso#GFVIP pic.twitter.com/wPbgm3ivFG — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 15, 2020

Dayane Mello ha insinuato che Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto nulla durante il corso della sua vita e quello che è riuscita a fare lo deve soltanto al suo ex marito, Flavio Briatore, asserendo anche che lei nella casa del Grande Fratello Vip, diversamente dagli altri concorrenti, lei non farebbe mai nulla ma si limiterebbe ad essere servita e riverita.

“In questa donna non c’è davvero nulla” ha esordito la modella, confidandosi con la sua Adua Del Vesco. “C’è la storia, c’è suo figlio, la carriera che onestamente non so che cazz* ha fatto nella sua vita“ ha proseguito, facendo ovviamente riferito ad Elisabetta, che è stata anche attaccata anche da Selvaggia Roma. “Lei ha fatto tante cose soltanto perché si è sposata con un miliardario“ ha attaccato la Mello.

“Questa è la verità” ha aggiunto. “Il suo percorso è facile. Questo è tutto quello che penso io su di lei. Lei non mi ha mai dimostrato di essere diversa da questo. Non mi ha mai dimostrato nulla di diverso, mi spiace” ha continuato Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci al GF Vip. “Può anche odiarmi, non importa. Io dico tutto questo perché sono una persona vera” ha poi concluso. “Ho fatto tanto nella mia vita e per quale motivo? Per venire fino a qui per vedere una che viene servita e riverita e che non sa fare un cazz* nella vita?”

Dayane non ci è di certo andata leggera nei confronti di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Alfonso Signorini, sicuramente, durante la prossima diretta farà luce sulla questione e ne vedremo delle belle.