Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un amaro sfogo al Grande Fratello Vip, tirando in ballo il suo ex Briatore.

Elisabetta Gregoraci durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip è stata messa di nuovo sotto torchio. Questa volta a causa di alcune dichiarazioni fatte da Dayane Mello alle sue parole. Che cosa ha detto la modella?

Dayane ha fatto una pesante insinuazione nei suoi confronti, affermando che lei è l’unica servita e riverita e che deve tutto al suo ex marito Flavio Briatore, in quanto non ha ancora capito quale mestiere lei abbia svolto all’interno del mondo dello spettacolo.

Ovviamente tali commenti non sono piaciuti alla showgirl, che ha confidato di essere stanca di sentirsi dire sempre le stesse cose da anni, in quanto viene continuamente attaccata facendo riferimento al suo ex marito non solo nella casa più spiata d’Italia ma anche al di fuori, nella vita reale.

“Ma che colpa ne ho se ho amato un uomo facoltoso?“ ha chiesto in maniera retorica la conduttrice. “Io non ci sono stata cinque minuti insieme, ma ben 13 anni e dalla nostra unione e nato un bambino. Di cosa stiamo parlando?” ha proseguito. “In televisione lavoro da anni ed ho fatto tante cose, ma a voi da fastidio questa cosa? Sia fuori che a te Dayane” ha concluso, rimarcando come la modella non le abbia mai detto ciò che pensa di lei in faccia, ma ha preferito farlo alle sue spalle, quando lei non poteva sentirla.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip si è dimostrata piuttosto stanca di ricevere commenti del genere, visto che sono anni che purtroppo si sente dire sempre le stesse cose.

Grande Fratello Vip, Pupo difende Elisabetta Gregoraci: donne in rivolta

Pupo durante il corso della serata ci ha tenuto a difendere Elisabetta Gregoraci, affermando che è inutile continuare a rimarcare la vecchia storia di lei con Briatore, in quanto tutte vorrebbero, inclusa Dayane Mello, una relazione con un uomo facoltoso.

L’affermazione dell’opinionista ha mosso gli animi delle donne della casa che hanno prontamente protestato, ribadendo che il conto in banca è l’ultima cosa che vedono nel loro potenziale partner. Alfonso Signorini, dopo aver accolto la provocazione di Dayane in diretta, ha provato a placare gli animi, affermando che anche la modella, così come Elisabetta, ha avuto una storia con un uomo facoltoso ma anche con un ragazzo semplice, proprio come la Gregoraci, provando a farla ragionare in quanto in fondo non sono state poi così diverse.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci hanno discusso al GF Vip e sicuramente lo faranno ancora, visto che il pubblico del piccolo schermo al televoto ha salvato la modella.

Flavio Briatore, in maniera inevitabile, è diventato a sua volta un protagonista di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.