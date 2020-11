Selvaggia Roma ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip, facendo una confessione a Pierpaolo Pretelli.

Selvaggia Roma non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nemmeno da una settimana, ma è diventata una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. La concorrente, nelle scorse ore, oltre ad aver acceso gli animi tra i concorrenti, sembrerebbe aver violato il regolamento imposto dalla produzione. Che cosa ha fatto?

La Roma ha avuto un chiarimento con Pierpaolo Pretelli dopo la diretta di venerdì, dove Alfonso ha mostrato in puntata un suo post social in cui si scagliava contro Elisabetta Gregoraci, spiegando che lei l’aveva scritto soltanto perché nel mondo esterno lui è apparso come una persona debole e le spiaceva venisse fuori un’immagina totalmente sbagliata.

Fin qui sembrerebbe che lei non abbia detto nulla di male, ma purtroppo così non è. Lei gli ha svelato cosa pensa di lui il pubblico, cosa assolutamente vietata in quanto i concorrenti non possono sapere cosa avviene nel mondo esterno salvo che la produzione non scelga di fare loro specifiche comunicazioni.

Selvaggia Roma ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip? Purtroppo sulla risposta sembrerebbero non esserci dubbi, ma vediamo nello specifico cosa si sono detti lei e Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli chiarisce con Selvaggia Roma: “Sono sereno”

Pierpaolo Pretelli ha confidato a Selvaggia Roma di esserci rimasto male per il post mostrato in puntata da Alfonso Signorini, in cui lei si scagliava contro Elisabetta Gregoraci senza alcun motivo, sottolineando come anche la diretta interessata, con giusta causa, non abbia fatto i salti di gioia di fronte a simili commenti.

“Non posso nasconderti che io ieri ci sono rimasto male per quello che hai scritto su Elisabetta” ha esordito lei. “Giustamente anche lei si è chiesta come mai ha fatto una cosa del genere. Forse perché fuori ci può essere una certa visione” ha aggiunto. “Non è la prima volta che scelgo di prendere parte ad un reality show e quindi so bene come possono essere viste e percepite cose del genere” ha risposto lei. “Posso dirti una cosa? Al di fuori sei visto come una persona debole e questo è venuto fuori perché lei ha qualcuno fuori e ti sta soltanto prendendo in giro“ ha spiegato, facendo riferimento ad Elisabetta, che è stata attaccata da Dayane Mello.

“Certo, ovviamente tu comportati come meglio credi e puoi sempre dirmi che lei è brava perché si comporta in un determinato modo” ha provato ad argomentare. “Io prima di entrare alla redazione ho detto che io ti voglio bene in qualsiasi caso, a prescindere dalla scelta che tu avrai intenzione di fare” ha poi rivelato lei, aggiungendo maggiori dettagli su quanto accaduto nel mondo esterno.

“Lo so che può sembrare che dall’altra parte non ho ricevuto quello che ho dato, mostrandomi quindi debole agli occhi del pubblico, ma io ho vissuto tutto questo in maniera serena perché sapevo bene che non potevo spingersi oltre per via di determinate problematiche“ ha provato a spiegare Pierpaolo Pretelli, che è stato difeso da Elia Fongaro, il suo punto di vista. “Non so lei a chi faccia riferimento, perché ancora non mi è dato sapere, ma è una situazione stallo” ha aggiunto. “Sono in una fase di equilibrio e sto bene” ha concluso anche se Selvaggia Roma al GF Vip non è sembrata particolarmente colpita dalla sua risposta, convinta che lei si sia soltanto illudendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia continuerà a mettere in guardia Pierpaolo oppure sceglierà di farsi da parte e di fargli vivere il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci mettendosi da parte? E la produzione, dopo le rivelazioni di lei, prenderà provvedimenti a riguardo a lascerà scorrere il tutto?