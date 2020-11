Gerry Scotti, la notizia che tutti stavano aspettando. Il conduttore è stato dimesso dall’ospedale: “A casa, finalmente”.

Gerry Scotti è stato dimesso dall’ospedale ed è finalmente tornato a casa. Il conduttore, risultato positivo al covid nelle scorse settimane, dopo il ricovero in ospedale, su Instagram, con una foto in cui sfoggia il suo sorriso rassicurante, annuncia di essere a casa e di stare bene.

Il conduttore ha anche ringraziato medici e infermieri che, in questi giorni, si sono occupati di lui, curandolo e permettendogli di tornare a casa. L’annuncio è arrivato il giorno successivo all’annuncio di Mara Venier che, in diretta, durante la puntata di Domenica In del 15 novembre, aveva rassicurato il pubblico sulla salute dell’amatissimo conduttore.

Gerry Scotti sconfigge il covid: il conduttore dimesso dall’ospedale

Grande gioia per tutti il pubblico di Gerry Scotti. Dopo aver annunciato di essere positivo al covid lo scorso 26 ottobre, Gerry Scotti è tornato finalmente sui social per annunciare il suo ritorno a casa.

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò“, ha scritto Scotti pubblicando una foto scattata tra le mura domestiche.

Solo ieri, Mara Venier, a Domenica In, aveva detto: “So che domani ti dimettono. Ci siamo scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero, spero di vederti molto presto”. Un ritorno a casa che arriva pochi giorni dopo la smentita sul ricovero in terapia intensiva di Scotti.

Gerry Scotti non è il primo vip che, contagiato dal coronavirus, è stato ricoverato in ospedale. Anche Carlo Conti ha trascorso alcuni giorni in ospedale ed è tornato a casa la scorsa settimana tornando in tv al timone di Tale e Quale Show 2020. Iva Zanicchi, invece, è ancora ricoverata in ospedale e anche a lei, Mara Venier, ha mandato un saluto attraverso le telecamere di Domenica In come ha fatto con Scotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

“Sono felice come un bambino al luna park!! Bentornato amico mio!”, ha immediatamente scritto Rudy Zerbi sotto il post svelando di non vedere l’ora di potersi divertire nuovamente con lui a Tu sì que vales. Il ritorno di Gerry a casa rende felici tutti.