Come sta Carlo Conti? Il conduttore è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per covid: la moglie Francesca parla sui social.

Come sta Carlo Conti? Il conduttore toscano, ricoverato negli scorsi giorni in ospedale per i sintomi del covid, è stato dimesso ed è tornato a casa. Ad annunciare il grande ritorno a casa è stato lo stesso Carlo. Ad attenderlo c’erano la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. L’isolamente per il conduttore toscano non è ancora finito, ma respirare l’aria di casa lo aiuterà a riprendersi prima.

Felicissima anche la moglie Francesca che, con un post su Instagram, ha ringraziato tutte le persone che le stanno inviando messaggi d’affetto mostrando anche la dolce sorpresa per il ritorno a casa del marito.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale: parla la moglie Francesca Vaccaro

Con la foto che vedete qui in alto, Carlo Conti ha annunciato il suo ritorno a casa. “Verso casa!! Home sweet home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!!!!! Ps state attentissimi“, ha scritto il conduttore toscano. L’amica Antonella Clerici, poi, in diretta nel programma di Raiuno “E’ sempre mezzogiorno”, ha aggiunto: “Carlo sta meglio ma ha bisogno di riposare”, ha detto la conduttrice.

La moglie del conduttore toscano, Francesca Vaccaro che aveva già rassicurato i fans dopo la notizia della positività al covid del marito, su Instagram, ha pubblicato la foto della torta di mele che ha preparato per festeggiare il ritorno a casa del marito.

“Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore! Ma l’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa distrugge ma sta bene e questo è l’importante! Piano piano si vede la luce, ma rimane un vuoto dentro: che mondo stiamo vivendo“, ha scritto la moglie di Conti.

Carlo, dunque, tornerà a condurre Tale e Quale Show 2020? Venerdì 13 novembre andrà in onda l’ultima puntata del programma di Raiuno. Dopo la conduzione corale di Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli, Conti tornerà a condurre da casa sua come è già accaduto? I fans si augurano di sì.