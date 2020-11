Le voci di una crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli circolano da tempo. Il loro matrimonio, dopo dodici anni, è giunto al capolinea. Analoga situazione per la showgirl Matilde Brandi ed il compagno Marco Costantini, in coppia dal 2004. Vediamo cosa le accomuna.

La conduttrice televisiva Adriana Volpe ha un nuovo amore, si tratta di un dolcissimo Akita Inu, tradotto dal giapponese “cane Akita”. Con il quasi ex marito ha avuto una figlia, Gisele, nel 2011 ma non basta per aggiustare le cose ormai rotte. Lei stessa si è detta più volte stupita della gelosia di Roberto, un tratto del carattere venuto allo scoperto solo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Anche Matilde Brandi pare abbia avuto lo stesso tipo di reazione dal padre delle sue due figlie gemelle Aurora e Sofia.

Adriana Volpe e Matilde Brandi, tra successo e vita privata

Possibile che nel 2020 una donna debba ancora decidere tra carriera o vita privata? A quanto pare, famose o no, la risposta è purtroppo a volte sì! Le donne spesso scoprono di aver a fianco uomini poco comprensivi che anziché incoraggiarle diventano eccessivamente gelosi. Per la quarantasettenne trentina quello con l’imprenditore Parli era il secondo matrimonio e sembrava procedere bene fino alla sua partecipazione al GF Vip. Lo scorso marzo aveva abbandonato la casa per la morte del suocero Ernesto Parli. I suoi atteggiamenti con il giovane concorrente Andrea Denver avevano nel frattempo insospettito il marito, il quale ha rotto il silenzio proprio sul suo profilo Instagram rispondendo ad alcuni followers. Riguardo ad Adriana vi avevamo parlato di quale fosse per lei l’esperienza più bella.

Matilde Brandi ha confessato che il suo compagno Marco Costantini, le aveva sconsigliato di partecipare al Grande Fratello VIP. In un’intervista rilasciata prima di entrare nella casa più famosa d’Italia al settimanale Di Più aveva dichiarato che non sarebbe andata con l’idea di innamorarsi nonostante il suo rapporto viva alti e bassi da tanto, troppo tempo. Nel programma di Barbara D’Urso ha pianto sfogandosi sulle verità della Casa.

Una volta lì, in onda, però si è aperta mostrando la sua delusione per il matrimonio mancato (che sognava) e per il carattere poco affettuoso del suo amato Marco che, contrariamente ai parenti degli altri inquilini, non le ha mai fatto una sorpresa durante la permanenza nel reality. Ora che è tornata libera si è raccontata a Nuovo, serena per le figlie che continueranno a vivere con lei. Dice, giustamente, sia il caso di provarle tutte quando si ama davvero una persona ma c’è un limite. Vedremo se supereranno l’ennesimo periodo buio o se anche per loro l’addio sarà definitivo.

Siccome artiste si nasce, per quanto si stia lontane dal mondo dello spettacolo, il richiamo è troppo forte e, prima o poi, si sente il bisogno di tornare a farne parte. In base alla stabilità di una coppia possono esserci conseguenze positive o negative. Comunque sia i cambiamenti, per quanto difficili appaiano, possono rivelarsi una fortuna.

Adriana e Matilde siete donne, supererete anche questa.

Silvia Zanchi