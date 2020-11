In leggero decremento il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia: sono circa 27mila. Vediamo insieme come sono distribuiti regione per regione.

Secondo il commissario Arcuri non c’è pressione nelle terapie intensive. Ed in effetti il numero totale dei ricoverati nelle terapie intensive di tutta Italia è pari a 3.492 persone, con 855 casi in Lombardia, 378 in Piemonte, 284 in Toscana, 278 in Lazio e 252 in Veneto.

In totale ci sono 1.205.881 persone positive tra i già citati in terapia intensiva, i ricoverati con sintomi e gli attualmente positivi. Nel frattempo arrivano certezza sul vaccino, l’efficacia è quasi totale e sembrerebbe sempre più chiaro che sia giunto all’ultimo step della sperimentazione.

In Calabria, in cui attualmente si è verificata una singolare situazione (Zuccatelli dimesso dal governo) l’incremento di casi è pari a 297 con 358 ricoverati con sintomi, 45 in terapia intensiva e 7.268 attualmente positivi. Ma intanto giungono foto di gente tranquilla per le vie del centro di Reggio Calabria.

L’argomento al centro dell’attenzione attuale, ossia come il Covid possa stravolgere il periodo natalizio fa molto discutere: ma i dati parlano chiaro. sono 717.784 gli attualmente positivi in Italia con 152.339 casi in Lombardia, 91.514 in Campania (recentemente diventata zona rossa), e 72.940 in Piemonte.

In totale con la giornata odierna siamo arrivati a 442.364 dimessi guariti e 45.733 deceduti. Seguiranno aggiornamenti.