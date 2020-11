I dati del bollettino di oggi, 12 Novembre sulla pandemia di Coronavirus in Italia parla chiaro: aumentano i casi positivi sul territorio. Cresce il numero di decessi: uguali a quelli di aprile.

I dati sui casi positivi al Coronavirus in Italia sono giorno dopo giorno più drammatici e tristi. Oggi, secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute il dato più significativo da sottolineare riguarda il numero di decessi: sono uguali ad aprile.

In terapia intensiva 89 persone più di ieri con 782 in Lombardia, 348 in Piemonte e 259 nel Lazio raggiungendo in totale sul suolo italiano quota 3170.

Le regioni col maggior numero di contagi sono sempre le stesse: al primo posto Lombardia con 9.291 nuovi positivi (secondo il prof. Bergamaschi il lockdown soft funziona a Milano) , Piemonte con 4.787 nuovi casi positivi rispetto a ieri, Campania con 4.065 rispetto a ieri, Veneto con 3.564 nuovi casi e Lazio con 2.686 nuovi casi positivi rispetto a ieri.

Intanto che i dati aumentano e anche il numero totale di casi (1.066.401), il Natale divide il governo (si potrà festeggiare con amici e parenti?). Analizzando la situazione in Lombardia, sono circa 293.957 i casi totali con 142.793 attualmente positivi, 134.964 all’isolamento domiciliare, 782 in terapia intensiva e 7.047 ricoverati con sintomi.

Mentre sta per arrivare la notizia della Campania in zona arancione guardiamo insieme i dati di oggi della regione. I casi totali sono circa 112 mila con 80 mila attualmente positivi, 77.923 in isolamento domiciliare, 192 in terapia intensiva e 1.944 ricoverati con sintomi.