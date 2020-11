Leonardo Di Caprio compie oggi, 11 novembre, quarantasei anni. Dalla sua prima candidatura all’Oscar per “Buon compleanno Mr. Grape” ne sono passati ventisei ma sembra ieri.

Negli Stati Uniti d’America l’11 novembre ricorre il Veterans Day, festa nazionale per ricordare tutti i reduci delle forze armate. Nel resto del mondo è la storica data di fine della Grande Guerra (1914-1918). Per tutti, è il compleanno dell’attore, produttore cinematografico ed attivista californiano Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio si divide tra set, fidanzata e LDF

Leonardo è stato candidato all’Oscar per la settima volta nella sua carriera per l’interpretazione di Rick Dalton in “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino. Aveva ricevuto la nomination anche per “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, per “Blood Diamond” e “The Aviator“. Nella classifica dei divi di Hollywood più desiderati da che abbia memoria c’è lui ai primi posti, il biondissimo Romeo dal quale vorremmo farci baciare la mano.

Mr. DiCaprio è molto più di un bell’uomo ed un talentuoso attore, basti pensare agli ottanta milioni di dollari che ha impiegato per la salute della Terra attraverso la sua Leonardo DiCaprio Foundation. Se ne può saper di più attraverso il documentario “Before The Flood” (Punto di non ritorno), realizzato con National Geographic.

Vi avevamo svelato dieci curiosità su di lui ed alcune vi sorprenderanno. Con la sua ultima fidanzata è apparso pubblicamente per la prima volta durante la Notte degli Oscar 2020. I due stanno insieme dalla fine del 2017 e la storia va a gonfie vele; l’essersi fatto accompagnare dalla bella Camila ad un evento così prestigioso ne è la prova. Leo aveva calcato il red carpet dei premi cinematografici più importanti del mondo solo con la sua storica ex supermodella Giselle Bündchen.

C’è da chiedersi quali siano i suoi difetti visto che nel tempo libero ha salvato la vita ad un marinaio. Ne avrà sicuramente ma di certo l’immagine che ha è davvero ben curata nei dettagli anche a livello social.

Titanic, il film colossal di James Cameron, risale al 1997. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio erano apparsi da subito visibilmente affiatati e, nonostante abbiano relazioni con altre persone e si dichiarino da appunto ventitré anni solo amici, i fan di tutto il mondo continuano a sperare di vederli insieme come coppia.

Silvia Zanchi