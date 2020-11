Impasto veloce, cottura facile e un profumo che invade piacevolmente tutta la casa: il ciambellone al limone è ideale anche per chi di pasticceria non sa molto

Ciambellone al limone, una torta al limone soffice e profumatissima da servire come colazione, merenda ma anche alla fine di un pasto per alleggerirlo. Un dolce senza latte e senza burro, quindi anche molto leggero, come una mano che vi accarezza

Una ricetta facile, in meno di 15 minuti l’impasto è pronto e il resto lo farà il forno. Il classico dolce che potete dare a fatte anche ai vostri bambini da portare a scuola perché rimane morbido a lungo e ha un profumo intenso.

Ciambellone al limone. Come conservarlo

La sofficità del ciambellpne al limone può essere mantenuta per diversi giorni. Basta conservarlo nella classica campana di vetro per dolce, sempre se resistere a mangiarlo.

Per la ciambella al limone:

200 g di farina ’00

150 g di zucchero semolato

2 uova medie

1 yogurt magro da 125 g

80 ml di olio di semi

4 cucchiai di succo di limone

buccia grattugiata di 2 limoni

1 bustina di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

pizzico di sale

zucchero a velo

Preparazione

In una ciotola con l’aiuto delle fruste elettriche montate insieme le uova (a temperatura ambiente), lo zucchero, la vaniglia e la buccia grattugiata dei 2 limoni. Lavorate fino ad ottenere un composto spumoso.

Poi a filo, aggiungete l’olio e lo yogurt, mescolando sempre con le fruste. Infine le polveri, cioè

farina e lievito già setacciati. Mescolate con fruste a velocità bassa e versate l’impasto in una teglia da ciambellone precedentemente imburrata e infarinata.

Cuocete in forno già caldo, a 180° per circa 35 minuti. Infilate lo stuzzicadenti e se esce asciutto, con la la superficie ben dorata, il ciambellone al limone è pronto. Lasciate raffreddare direttamente in teglia 15 minuti, poi sformate e lasciate completamente raffreddare prima di servire.



La torta è già buona così’ ma potete anche arricchirla con una glassa al limone: servono il succo di 2 limoni piccoli, 4 cucchiai di zucchero semolato 1 1 cucchiaio pieno di miele.

Sciogliete in un pentolino il miele con lo zucchero e il succo di limone filtrato. Lasciate andare per circa 7-8 minuti fino a quando non si addensa. Lasciatela leggermente raffreddare e poi versatela delicatamente sul ciambellone.