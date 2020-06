I dolci preparati in casa devono essere pratici e velici, almeno nell’impasto, come la Torta allo yogurt con gocce di cioccolato, delicatissima

Svegliarsi al mattino non è sempre facile. Così come carburare fin da subito, anche se gli impegni giornalieri lo chiedono. Ma con una dolce carezza, tutto assume un altro aspetto e per questo serve la torta allo yogurt con gocce di cioccolato Un dolce semplice, sia negli ingredienti che nella ricetta ma proprio per questo ideale.

La soluzione ideale per la colazione ma anche la merenda, con un vantaggio in più Potete preparalo anche con largo anticipo, perché tanto è buono sia tiepido che freddo. Per l’impasto potete scegliere uno yogurt magro, oppure come in questo caso al gusto di vaniglia che sposa benissimo anche il cioccolato. In alternativa, potete sempre usare uno yogurt alla frutta, come banana o albicocca.

Torta allo yogurt con gocce di cioccolato, dolce senza burro

La nostra ricetta torta allo yogurt con gocce di cioccolato è di forma classica, rotonda. Nulla però ci impedisce di prepararla sotto forma di ciambella, morbidissima anche senza burro. Potete conservarla per 2 o 3 giorni sotto una campana di vetro da dolci.

Ingredienti

250 g farina 0

3 uova

200 g zucchero a velo

125 g yogurt alla vaniglia

125 ml latte intero

1/2 bustina lievito in polvere per dolci

1 bustina vanillina

100 ml olio di semi

1 pizzico di sale

3 cucchiai gocce di cioccolato fondente

Preparazione:

In una ciotola montate le uova con un pizzico di sale, aggiungendo anche la vanillina e lo zucchero a velo. Incorporate poi lo yogurt alla vaniglia, il latte (anche parzialmente scremato) e l’olio a filo. Lavorate con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. A quel punto versate anche la farina già setacciata con il lievito e mescolate bene. Infine incorporate pure 3 cucchiai di gocce di cioccolato fondente.

É arrivato il momento della cottura. Versate tutto l’impasto in una tortiera da 22 cm, imburrata e infarinata in precedenza. Mettete la vostra torta allo yogurt con gocce di cioccolato in forno già caldo a 160° e fatela cuocere per circa 50 minuti. Verificate la cottura con la classica prova dello stecchino che dovrà uscire asciutto

Sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente. Poi trasferitela su un piatto da portata e cospargere la superficie con dello zucchero a velo prima di servire.