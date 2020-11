Fabrizio Corona ha rivelato la cifra che gli ha offerto Barbara d’Urso per prendere parte ad una puntata di Live Non è la d’Urso.

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più irriverenti di sempre che durante il corso della sua carriera ha dimostrato di conoscere bene i media e di saperli sfruttare a suo favore. Non per niente, fino a qualche anno fa, era stato nominato come il Re Dei Paparazzi.

Recentemente intervistato da Vanity Fair, Fabrizio ha rivelato quanto gli frutta un’intervista rilasciata sul piccolo schermo degli italiani o su qualche magazine. Anzi, nello specifico, ha fatto i nomi e cognomi e quanto queste persone gli avrebbero offerto per raccogliere la sua testimonianza. Curiosi di conoscere le cifre da capogiro che è riuscito a guadagnare?

L’ex Re dei Paparazzi, tra l’altro sua madre è stata attaccata da Nina Moric, ha rivelato quanto ha preso per l’ultima intervista concessa da Barbara d’Urso. La prima rilasciata una vola che aveva scoperto di essere positivo al virus che da qualche tempo sta piegando il mondo intero. Beh, lì Fabrizio Corona ha guadato 50 mila euro dall’intervista da Barbara d’Urso, ma le sorprese non sono di certo finite qui perché ha anche ammesso quanto gli avrebbe offerto Alfonso Signorini per un’intervista scritta.

Fabrizio Corona rivela quanto gli avrebbe offerto Signorini per un’intervista

Fabrizio Corona, con la sincerità, o presunta tale, che da sempre lo contraddistingue, ha rivelato la cifra capogiro che avrebbe guadagnato durante la sua ospitata da Barbara d’Urso, ma non solo. Come anticipato, l’ex Re dei paparazzi ha rivelato, durante il corso dell’intervista, anche quanto avrebbe guadagnato se invece di rivelare queste confidenze a Vanity Fair l’avesse fatto con Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che al momento è alle prese con la quinta edizione del Grande Fratello Vip che terminerà a febbraio piuttosto che a dicembre, come era stato stabilito in un primo momento.

L’ex marito di Nina Moric, che avrebbe finto di aver contratto il virus, è convinto che il settimanale gli avrebbe offerto ben 15 mila euro per un’intervista. Ovviamente questa sembra essere soltanto una sua supposizione, in quanto Signorini, almeno per il momento, non l’ha contattato per chiedergli di ricever qualche esclusiva sul mondo del gossip e della cronaca rosa ma se questa previsione dovesse rivelarsi giusta sarebbe decisamente una cifra da capogiro. Certo, di meno rispetto a quanto offerto da Barbara d’Urso, ma bisogna considerare che le realtà editoriale funzionano in maniera completamente diversa rispetto a quelle televisive.

Fabrizio Corona è convinto di poter guadagnare 15 mila euro con Chi e ne avrebbe presi altri 50 mila a Live Non è la d’Urso scagliandosi contro la sua ex moglie.

“Se non avessi scelto di andare da Barbara, dove avrei potuto replicare al video pubblicato da Nina?” ha chiesto in maniera retorica alla sua intervistatrice, sottolineando come la vetrina offerta della bella conduttrice partenopea, che è “tornata” al Grande Fratello Vip, sia una delle più ghiotte e viste sul piccolo schermo degli italiani.

Fabrizio Corona guadagna cifre da capogiro con in tv e sui giornali, grazie alle esclusive che sceglie di offrire al miglior offerente. I programmi e i giornali, però, continuano ad invitarlo visto che nonostante il “caro” prezzo, lui ripaga con veri e propri ascolti record, come sottolinea lui stesso durante il corso di questa nuova intervista.