Nina Moric ha risposto alle molte critiche social arrivate dopo la pubblicazione del video di Carlos, ma ha puntato ancora il dito contro la famiglia Corona.

Il lunghissimo video in cui Carlos Corona spiega finalmente le sue ragioni e decide di andare via dalla casa di suo padre Fabrizio è stato reso pubblico sul profilo di Nina Moric per volontà dello stesso Carlos, ormai maggiorenne e in grado di decidere autonomamente della propria vita.

Nonostante questo Nina Moric è stata pesantemente criticata per aver sbandierato pubblicamente i problemi interni alla sua famiglia e per aver esposto il figlio Carlos all’attenzione del pubblico e dei media.

Dopo aver ricevuto molti attacchi mediatici, Nina Moric ha deciso di cominciare a rispondere direttamente a coloro che hanno criticato ancora una volta le sue scelte di madre e ha puntato il dito ancora una volta non solo contro Fabrizio Corona, che nel video è stato ironicamente definito “padre dell’anno” ma anche contro la madre di Corona, la nonna che ha cresciuto Carlos mentre Fabrizio era in prigione e Nina Moric aveva perso l’affidamento del figlio a causa del suo comportamento violento.

Nina Moric: “La nonna di Carlos? Ha legami con la massoneria!”

La madre di Fabrizio Corona si chiama Gabriella Previtera e nel 2007 è rimasta vedova del marito Roberto Corona. Oltre a Fabrizio Gabriella ha messo al mondo altri due figli, Francesco e Federico, che hanno scelto di condurre una vita normale e lontana dai riflettori.

Nonostante i fortissimi dissapori con il figlio e con l’ex moglie Nina Moric, Gabriella Previtera ha accettato di occuparsi di Carlos nel momento in cui il ragazzo era rimasto letteralmente senza una famiglia.

In quel periodo i rapporti tra Nina Moric e Gabriella erano estremamente tesi e solo successivamente si sono riappianati grazie all’intervento di Fabrizio. Nonostante tutto, però, è ovvio che Nina Moric sia convinta che Gabriella Corona non sia stata una nonna esemplare. Nei suoi commenti su Instagram la Moric ha affermato: “È stata lei a rovinare mio figlio. Sai, le conoscenze con i massoni sono importanti. Quando ho saputo la verità il giudice Paletto si è dimessa e mi hanno ridato Carlos. Questa storia è agghiacciante. Hanno rovinato due vite ma io da madre non mollerò mai. Ho tutte le prove già depositate”.

La Moric garantisce di avere in mano tutte le prove necessarie a procedere legalmente contro la famiglia Corona, ma sembra comunque decisa a prendersi gran parte delle responsabilità per l’attuale situazione psicologica e soprattutto emotiva di Carlos.

Infatti, quando molti commenti hanno continuato a sottolineare che Carlos Maria è solo la vittima di una situazione familiare disastrosa, Nina non ha provato a negarlo. “Confermo, Carlos deve essere salvato da tutti (compresa me). Deve allontanarsi da questo mondo precario”.

Con ogni probabilità, quando la Moric parla di un “mondo precario” si riferisce a quello dello spettacolo e della pubblicità, a cui Fabrizio Corona ha tentato insistentemente di avvicinare suo figlio creando per lui un profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram QUASI 18.💫 Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 26 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

Nel video pubblicato da Nina e registrato dallo stesso Carlos si sente infatti il ragazzo che dice chiaramente di non voler avere niente a che fare con la pubblicità, che non vuole avere Instagram e che non vuole diventare ricco.

Tra le accuse più pesanti che la Moric ha fatto al suo ex marito quella di aver dato a Carlos degli psicofarmaci senza alcuna prescrizione medica (contrariamente a quanto aveva affermato Fabrizio durante un’intervista con Barbara D’Urso): “Non lo sto facendo contro Fabrizio, ma per mio figlio! Sto combattendo per salvare lui. […] Il mio bambino non è seguito da nessun medico, Fabrizio lo sta drogando con Xanax e Albyfy”.

Se le accuse della Moric dovessero essere confermate da prove inattaccabili la situazione per Fabrizio Corona potrebbe diventare davvero complessa dal punto di vista legale.