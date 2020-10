Diletta Leotta sfida il freddo e, ad ottobre inoltrato, a Milano, sfoggia una canotta con lato A e lato B in primo piano, foto.

Diletta Leotta non teme il dreddo autunnale e nonostante sia ottobre inoltrato, sfoggia una canotta scollata abbinata a dei jeans che mettono in risalto il lato B. Bellissima, con un fisico prorompente che non passa inosservato, la conduttrice, su Instagram, condivide una serie di storie in cui regala ai fans delle splendide immagini scatenando, come accade con ogni foto, il loro entusiasmo.

Diletta Leotta, look casual con jeans e body nero da infarto

Look casual, ma mozzafiato per Diletta Leotta che sa sempre come incantare e leasciare letteralmente senza parole tutti i suoi fans che aumentano sempre di più. I jeans aderenti esaltano le gambe e il lato B della conduttrice che sfoggia un body che le lascia la schiena scoperta evidenziando il decolletè con una scollatura importante. I capelli mossi, biondi e sciolti cadono sulle spalle rendendo ancora più sensuale l’immagine della Leotta.

Dal look casual a quello elegante il passo è breve. La conduttrice più amata dai tifosi di calcio, in quel di Roma, approfittando di temperature più miti rispetto a quelle di Milano, sfoggia così le gambe mozzafiato indossando un abito rende ancora più giustizia al ficio. Scollatura, gambe scoperte, tacchi a spillo e una posa da diva rendono la Leotta sempre più bella. Ammaliatrice come una sirena, affascinante, sensuale e autoironica, Diletta continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Nata e cresciuta con lo sport, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020 ed esserci cimentata con la scrittura del suo primo libro “Scegli di sorridere”, la Leotta si cimenterà in nuove avventure professionali? I fans vorrebbero vederla alle prese anche con conduzioni diverse da quelle sportive. Quel momento arriverà presto? Nel momento, la Leotta continua anche a divertirsi come conduttrice radiofonica.