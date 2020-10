Ancora in forte aumento il numero di casi totali in Italia: sono 679.430 mila. Leggiamo insieme i dati del bollettino di oggi, 31 Ottobre.

Mentre il Premier Conte inizia a varare l’ipotesi di chiusura di alcune regioni d’Italia, la situazione rilegata al coronavirus sembra peggiorare a vista d’occhi su tutto il territorio.

Nonostante la Lombardia si collochi sempre al primo posto per il numero di casi totali (195.744) per l’incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente (8.919), per il numero di attualmente positivi (82.011) e per il numero di ricoverati con sintomi (4.033), dobbiamo segnalare che la regione più colpita d’Italia per il rapporto tra casi e numero di abitanti permane la Valle d’Aosta.

Analizzando i dati della regione Valle d’Aosta sono 146 i ricoverati con sintomi, di cui 7 in terapia intensiva e 1.813 gli attualmente positivi con un incremento di +104 rispetto al giorno precedente.

Rimane drammatica la situazione negli ospedali di tutta Italia, a partire dalla regione Piemonte in cui i medici hanno inviato una lettera al premier e al governatore per puntare ad adottare misure più stringenti. In tal propositivo ricordiamo che sono 2.887 i nuovi casi positivi di oggi rispetto alla giornata di ieri nella regione.

Tante sono state le manifestazioni di questi giorni contro le misure adottate dal governo, tanti i manifestanti scesi in piazza nelle principali città italiane, Milano, Torino e ultime Bologna e Firenze.