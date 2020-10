Andrea Zelletta rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista riabbraccia i compagni e ammette: “Due giorni brutti”.

Andrea Zelletta è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo due giorni trascorsi lontani dal bunker di Cinecittà per motivi familiari, Zelletta è rientrato nella casa accolto dall’entusiasmo di tutti i compagni. Mentre tutti i concorrenti erano seduti intorno al tavolo della sala da pranzo, Andrea è rientrato in casa correndo sommerso immediatamente dall’abbraccio di tutti i compagni che erano preoccupati per lui non conoscendo il motivo del suo allontanamento temporaneo.

Andrea Zelletta era uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 due giorni fa per motivi familiari. I concorrenti non hanno mai saputo il motivo del suo allontanamento così come il pubblico del reality. Rientrato in casa dove è stato accolto dall’entusiasmo dei compagni raccontando di aver vissuto due giorni brutti. Dopo un abbraccio con tutti e un saluto a Paolo Brosio, diventato ufficialmente un concorrente con la puntata del 30 ottobre, Andrea ha spiegato di non poter svelare il motivo che l’ha portato a lasciare per alcune ore la casa. Tuttavia, come fa sapere il portale Gossip e Tv, ha raccontato qualcosa.

“Sì, sto bene. Ho risolto tutto, sì. Non posso dire niente”, ha detto l’ex tronista che, poi, di fronte alle domande dei compagni, ha aggiunto qualche dettaglio in più.

“Io sto bene, sono stati due giorni molto lunghi. Due giorni brutti, bruttissimi. Appena sono uscito mi sono ca..to sotto. Sì, era una roba su di me. Ma tutto ok. Era una cosa di salute. Ho avuto paura all’inizio”.

Nella casa, poi, sull’argomento Zelletta è calato il silenzio. I concorrenti non hanno più chiesto ad Andrea il motivo del suo allontanamento dedicandosi alle preparazione delle zucche in vista di un sabato sera di musica e divertimento. Le donne della casa, tuttavia, hanno notato una serenità visibile sul volto di Andrea, rientrato in casa rigenerato.

“Mi siete mancati”, ha poi aggiunto l’ex tronista che si è poi isolato in giardino, probabilmente per tornare ad immergersi nell’atmosfera della casa più spiata d’Italia. Il rientro di Andrea arriva poche ore dopo le parole della sorella Alessia.