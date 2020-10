Barbara d’Urso ha ricordato la scomparsa di Pietro Taricone, suo opinionista e concorrente del GF Vip, scomparso nel 2010.

Barbara d’Urso è solita condividere sul suo profilo Instagram ogni cosa con i suoi fedeli sostenitori. La bella conduttrice partenopea, prima di iniziare la sua consueta diretta con Pomeriggio 5, ha scelto di condividere con il popolo della rete un prezioso ricordo appartenente al suo passato. Che cosa ha fatto?

Barbara, che si è infuriata con la Marchesa d’Aragona, ha scelto di postare un vecchio scatto che la ritrae al fianco di Pietro Taricone, scomparso nel 2010.

Pietro era uno degli storici concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello, quando alla conduzione c’era ancora Daria Bignardi e i protagonisti non potevano lontanamente immaginare, a differenza di quelli di oggi, che avrebbero potuto fare carriera nel mondo dello spettacolo. Taricone, tra l’altro, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, ha avuto anche modo di collaborare con Barbara. In quanto era uno dei membri della sua giuria del talent show 1,2,3 Stalla!

Barbara d’Urso ha ricordato la scomparsa di Pietro Taricone e il popolo della rete si è emozionato insieme a lei.

Pietro Taricone: Barbara d’Urso lo ricorda su Instagram

Pietro Taricone, nonostante la scomparsa, resta uno dei volti più amati del pubblico del piccolo schermo e per questo motivo Barbara d’Urso non poteva non ricordarlo in una dolcissima dedicata pubblicata sul suo profilo Instagram.

La bella conduttrice partenopea ha pubblicato sul noto social fotografico una fotografia che li ritrae insieme nello studio del programma a cui entrambi lavoravano. Lei, che ieri ha frenato il fratello di Pretelli a Pomeriggio 5, sfoggia un look completamente diverso rispetto a quello a cui il pubblico è abituato da qualche anno.

Barbara ha i capelli cortissimi, con una lunga frangia che ricorda un po’ il look che ha reso iconica Alessandra Martines con la sua Fantaghirò, e con uno smoking bianco e nero. Un abbinamento piuttosto maschile, se paragonato agli abiti che predilige indossare oggi quando intrattiene il pubblico, e li informa, con i suoi seguitissimi programmi.

“Ricordi con Pietro” ha scritto Barbara d’Urso su Instagram per accompagnare lo scatto online. “Resta sempre nel mio cuore” ha aggiunto, sottolineando il profondo sentimento di affetto che provava e prova nei confronti dell’indimenticato Pietro Taricone.

Barbara d’Urso ha omaggiato la scomparsa di Pietro Taricone. Scomparsa che è ancora forte nei cuori di tutte quelle persone che lo volevano e vogliono bene. Tra l’altro di recente è stato svelato il motivo per cui al suo funerale c’era soltanto Marina La Rosa dei suoi compagni di viaggio al Grande Fratello.