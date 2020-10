Il settimanale Chi ha paparazzato Giulia De Lellis con il suo nuovo fidanzato. Lui è l’amico di Andrea Damante.

Giulia De Lellis, qualche giorno fa, aveva confermato sul suo profilo Instagram di aver terminato, questa volta sembra essere quella definitiva, la sua storia con Andrea Damante e di aver iniziato una conoscenza con nuovo ragazzo, senza sbilanciarsi troppo su quest’ultimo.

Sul web si è iniziato a mormorare che questo possa essere uno degli amici dell’ex tronista di Uomini e Donne, che è rimasto amareggiato da tale rivelazione a Verissimo, e la notizia è stata anche confermata dai diretti interessati, ma l’esperta di tendenze ci ha tenuto a rassicurare, anche se Andrea non sembra crederci più di tanto, che il tutto è stato fatto nel massimo del rispetto. Facendo intendere che lei non ha preso in giro nessuno e che di certo non ha tradito il bel dj veronese.

Ora la conferma della sua nuova relazione arriva anche dal settimanale Chi, che ha pubblicato le prime foto di Giulia De Lellis con Carlo Beretta.

Carlo Gussalli Beretta e Giulia De Lellis fidanzati: il web li stronca

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha mostrato in anteprima il weekend d’amore vissuto tra Giulia De Lellis e il suo nuovo fidanzato. Quest’ultimo, giusto per non farsi mancare niente, non solo era uno degli amici di Andrea Damante, ma anche l’ex fidanzato di Dayane Mello, una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Sull’articolo a loro dedicato, che sarà disponibile in versione cartacea dal 28 ottobre, è possibile leggere che i due sono arrivati separati in un resort a Franciacorta, in quanto lei si era avviata un po’ prima in compagnia dei suoi inseparabili amici, mentre lui l’ha raggiunta in un secondo momento ma i due si sarebbero riuniti durante il momento della buona notte.

Giulia e Carlo Berretta, lei tra l’altro ha rotto il silenzio su Damante, stanno mantenendo il tutto in gran segreto e il settimanale insinua che abbiano scelto di agire in questo modo per sfuggire alle critiche, ma purtroppo quelle arrivano sempre. In quanto il popolo del web ha trovato poco corretto che la De Lellis abbia scelto di rifarsi una vita con un amico del suo fidanzato, visto anche il modo in cui la loro relazione era giunta al termine la prima volta, ma lei rassicura che nessuno si è visto subire mancanze di rispetto.

I fan purtroppo dovranno farsene una ragione: tra Giulia e Andrea è ufficialmente finita.