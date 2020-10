Barbara d’Urso frena il fratello di Pierpaolo: stoccata alla Gregoraci

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha frenato il fratello di Pierpaolo Petrelli, convinto che possa scattare qualcosa con la Gregoraci.

Barbara d’Urso non poteva non parlare del Grande Fratello Vip durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La bella conduttrice partenopea, in collegamento, ha avuto modo di ospitare il fratello di Pierpaolo Petrelli e non ha potuto non chiedergli cosa ne pensasse dell’amicizia speciale nata tra l’ex velino moro ed Elisabetta Gregoraci.

Il fratello di Pierpaolo non ci ha pensato un solo istante e ha subito confermato che è convinto che tra loro possa nascere qualcosa al di fuori della casa più d’Italia, casa che Elisabetta rischia di lasciare.

Barbara d’Urso ha frenato il fratello di Pierpaolo Petrelli a Pomeriggio 5, affermando che lei è convinta dell’esatto contrario in quanto le sembra piuttosto palese che la Gregoraci sia interessata a qualcuno al di fuori del reality show di canale 5, ma lui non è sembrato esserne convinto in quanto ritiene che se davvero ci fosse un uomo nella vita della conduttrice lei non si avvicinerebbe in questo modo a lui ma manterrebbe in qualche modo le distanze tra loro

La d’Urso però pensa che sia proprio l’esatto contrario e gli ha anche spiegato perché secondo lei Elisabetta non prova alcun interesse verso l’ex velino moro.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso insinua il dubbio su Elisabetta Gregoraci

Barbara d’Urso è convinta che Elisabetta Gregoraci abbia qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia, in quanto ogni qual volta che ha fatto i suoi famosi colpetti al cuore ha sempre rivolto lo sguardo verso la telecamera e lo fa soltanto quando è vicina a Pierpaolo Petrelli. Quasi come a voler far capire a qualcuno a casa che può stare tranquillo, in quanto il suo è cuore è suo.

“Lei guarda sempre la telecamera quando lo fa e gira la testa dell’altra parte” ha fatto notare la conduttrice. “E’ chiaro che abbia qualcuno, dai. E’ come quando io mi giro e faccio col cuore, mi fermo e guardo la telecamera e lei quando lo fa ripete la stessa cosa. Non guarda mica Pierpaolo“ ha spiegato Barbara, smontando i sogni del fratello di Petrelli che è ancora convinto che qualcosa al di fuori del programma possa sempre succedere mentre Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ritiene che il ragazzo non sia molto a contatto con la realtà in quanto i segnali lanciati da lei sarebbero piuttosto evidenti.

Barbara d’Urso ed Elisabetta Gregoraci avranno modo di poter approfondire la questione quando la sua avventura al Grande Fratello Vip giungerà al termine? Staremo a vedere.