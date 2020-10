Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip 2020: il gesto della showgirl non è passato inosservato, web furioso.

Elisabetta Gregoraci potrebbe subire un provvedimento disciplinare per un gesto fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e che non è passato inosservato al pubblico. L’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di rassicurare Pierpaolo Pretelli svelandogli alcuni segreti della sua vita privata, ma l’avrebbe fatto violando il regolamento del reality- Motivo che ha spinto il web a chiedere ufficialmente la squalifica della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, il web chiede la squalifica: fuori dal Grande Fratello Vip 2020?

Elisabetta Gregoraci squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? La richiesta del web è un provvedimento disciplinare nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore, rea di aver parlato con Pierpaolo Pretelli utilizzando dei messaggi in codice attraverso i quali avrebbe rivelato delle cose importanti sulla sua vita. I gesti della Gregoraci sono stati notati dagli utenti ricordando come sia assolutamente vietato dal regolamente parlare in codice all’interno della casa per non farsi capire.

La Gregoraci ha cominciato a raccontarsi scrivendo sul palmo della mano dell’ex velino di Striscia la Notizia che, quando ha capito il senso dei messaggi, non ha nascosto il proprio stupore. “Ma che ca..o dici? Ho capito bene?”, ha detto Pierpaolo a cui la Gregoraci ha risposto – “Chiedi a Piera che lei sa tutto”.

Cosa ci sarà di così misterioso nella vita della Gregoraci da non poter essere raccontato? Sin dal primo giorno di convivenza nella casa, Elisabetta si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli il quale, da innamorato, nelle ultime ore si è lasciato andare alle lacrime non capendo il motivo per il quale la showgirl continui a mettere dei paletti. Pierpaolo è sempre più convinto che la Gregoraci abbia una persona fuori che la stia aspettando. Elisabetta gli avra svelato la verità attraverso i messaggi in codice?

Nel frattempo, il web non perdona e chiede che Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip 2020 puniscano la Gregoraci per la violazione del regolamente. La showgirl rischia davvero la squalifica? Lo scopriremo nel corso della tredicesima puntata del reality.