Elisabetta Gregoraci ha deciso di raccontare tutta la sua verità a Pierpaolo al GF Vip, autorizzandolo a parlare con la psicologa.

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip, ha più volte rivelato di avere un vissuto difficile alle spalle e di non poterne parlare apertamente sotto l’occhio vigile delle telecamere. Questa spiegazione però non ha particolarmente convinto Pierpaolo Petrelli che pazzo di lei le ha chiesto per l’ennesima volta se avesse un compagno, visto che i suoi sentimenti stanno andando ben oltre le dinamiche del gioco

Elisabetta non ha avuto modo di sbilanciarsi più di tanto sull’argomento, me lo hanno affrontato sua sorella e Briatore, ma ha iniziato a scrivere una parola sulla mano del concorrente che dagli utenti della rete è stata interpretata come “segreti”. L’ex velino non ha compreso più di tanto cosa gli volesse dire e per questo motivo lei lo ha portato in bagno senza indossare i microfoni raccontandogli ogni cosa.

Elisabetta Gregoraci ha confessato tutta la verità a Pierpaolo al GF Vip. Quest’ultimo è rimasto profondamente spiazzato, tant’è che le ha chiesto più volte se stesse scherzando, ma quest’ultima gli ha confermato che ciò che gli ha raccontato è la realtà dei fatti e che può chiedere conferma alla psicologa del programma in quanto l’ha autorizzata a poterne parlare con lui.

Elisabetta Gregoraci autorizza Pierpaolo a parlare con la psicologa del GF Vip

Il popolo del web si chiede dunque cosa ha raccontato Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo. Alcuni utenti della rete, però, sono riusciti a captare il discorso ed hanno preferito non riportarlo in quanto l’ex di Briatore avrebbe sganciato una bomba peggio dell’Ares Gate, su un argomento molto delicato.

Chi lo ha compreso, però, come riportato da Biccy, è stata l’utente Iperborea, che si è sempre rivelata una fonte attendibile, che ha confermato la gravità dei fatti ma che per rispetto di Elisabetta non ha voluto riportare. Ecco cosa ha scritto su Twitter:

“Elisabetta Gregoraci ha sganciato una vera bomba“ ha esordito l’utente. “E’ una situazione molto delicata, per questo motivo non mi sento di riportarla e credo che sia giusto che nessuno lo faccia. E’ una bomba tremenda, che situazione“ ha aggiunto su quanto raccontato dalla conduttrice, che pare aver avuto un flirt con Bettarini.

“Ci tengo a spiegare alcune cose per chi non ha capito: ci sono cose in ballo molto forti che lei voleva raccontare a Pierpaolo già da un po’ di tempo. Elisabetta ha spiegato tutto: gli aerei, i colpetti al cuore.“ ha proseguito. “Lei non sapeva come spiegargli ogni cosa, visto che non poteva parlare liberamente. Questa mattina lei ne ha parlato con la psicologa, Piera e l’ha autorizzata a raccontare ogni cosa a Pierpaolo quando lei uscirà dalla casa” ha aggiunto.

“Lei gli ha scritto delle cose sulla mano, ma sono cose davvero molto delicate che vanno a confermare tutte le notizie riportate anni fa” ha concluso. “Non si tratta di un fidanzato, dietro c’è un intero mondo” ha aggiunto.

Che cosa avrà mai raccontato Elisabetta Gregoraci al GF Vip? Molti utenti della rete ipotizzano che tra lei e Briatore ci sia un contratto di segretezza e per questo non può farne parola in casa.