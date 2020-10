Pierpaolo Pretelli ancora in lacrime per Elisabetta Gregoraci: l’ex velino piange al Grande Fratello Vip per l’ex moglie di Briatore.

Pierpaolo Pretelli piange ancora per Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia la Notizia non riesce a rassegnarsi e a vedere l’ex moglie di Flavio Briatore come una semplice amica. Sin dal primo giorno di convivenza ha provato una forte attrazione per lei e, giorno dopo giorno, si è sentito sempre più attratto da Elisabetta e non dalla Gregoraci. Quest’ultima, pur provando un bene sincero nei suoi confronti, continua ad avere dei paletti e a non volere una storia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pretelli, così, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio chiedendo un consiglio a Dayane Mello.

Pierpaolo Pretelli innamorato di Elisabetta Gregoraci: i consigli di Dayane Mello al Grande Fratello Vip

Pierpaolo Pretelli non sa più come comportarsi con Elisabetta Gregoraci. “Cerchiamo di passare questi due giorni bene, godiamoceli”, ha detto la Gregoraci dopo aver avuto un confronto con Pretelli il quale ha ammesso che, senza i paletti posti da Elisabetta, si sarebbe innamorato. Solo in giardino, con gli occhi lucidi, l’ex velino viene raggiunto da Dayane Mello il quale cerca di dargli dei consigli per continuare a godersi l’avventura in casa senza rinunciare al suo rapporto con Elisabetta.

Dayane Mello gli consiglia di non pensare all’esterno, all’eventuale persona che starebbe aspettando la Gregoraci, ma di godersi il momento e il feeling che ha con la Gregoraci sin dal primo giorno di convivenza focalizzandosi su di loro.

Pretelli ammette di essersi trattenuto molto nel suo approccio con la Gregoraci e che, nella vita normale, è molto più diretto con le donne che gli interessano. Pierpaolo, inoltre, confessa di non avere più l’entusiasmo dei primi giorni. Nonostante tutto sta continuando a stare vicino ad Elisabetta che è in nomination per la seconda volta consecutiva.

Visualizza questo post su Instagram #GFVIP Jungle Party 🐆 #NOVABBEADORO #VIPPONI Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 25 Ott 2020 alle ore 3:26 PDT

Tra baci e abbracci che, oggi, sembrano sempre di più quelli di due amici, Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci continuano a stare molto vicini scambiandosi anche dei messaggi in codice.