Importanti novità dal DPCM del 24 Ottobre sul settore culturale e su quello ludico. Vediamo quali sono di preciso.

Importanti novità e restrizioni sono state introdotte dal nuovo DPCM del 24 Ottobre.

Molto sentite per la popolazione italiana sono state le restrizioni per quanto riguarda le attività di sportive, ma anche quelle scolastiche.

Il settore culturale, in aggiunta ai sopracitati, è quello che ne ha risentito parecchio.

Si apprende infatti dalla Gazzetta ufficiale che ci sono state importanti novità che hanno investito tutto il settore, a partire dal Cinema per poi giungere ai Teatri.

Non solo, infatti, per quanto riguarda i settori più ludici, per essere precisi, le discoteche e le sale gioco ci sono state nuove contromisure di contrasto al covid.

Vediamo in dettaglio.

Novità del DPCM su settore culturale e ludico

Per quanto riguarda il settore culturale in questi mesi ci sono state non poche polemiche dovute ai vari stop che ci sono stati.

Basti pensare alla protesta avvenuta in piazza a Milano da parte di coloro che si trovano dietro le scene dello spettacolo. La protesta che prese appunto il nome di “Bauli in Piazza”.

Vari artisti del mondo dello spettacolo avevano appoggiato questa protesta, proprio perché ci sono state fin troppe restrizioni, a lor dire, sul mondo dello spettacolo.

“Mesi e mesi di mancato lavoro” era il grido lanciato dagli artisti.

Al Governo erano quindi richieste delle misure che potessero permettere loro di poter tornare a lavorare in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme di contrasto al covid.

Ieri il nuovo DPCM, secondo quanto si apprende dalla Gazzetta Ufficiale, si è espresso proprio su questo tipo di attività dichiarando che sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Non solo, rimangono sospese anche le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Inoltre, dal nuovo DPCM, si apprende anche che sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Seguiranno aggiornamenti.