Elisabetta Gregoraci è stata stroncata dalla sua ghostwriter a Mattino 5 che l’ha accusata di amare il lusso e la bella vita.

Mattino 5, in vista della diretta di questa mattina, non poteva di certo non dedicare al talk della cronaca rosa al Grande Fratello Vip. Ospite indiscusso di questo spazio, come sempre, è stata Elisabetta Gregoraci, su cui continuano ad uscire numerosi retroscena riguardanti il suo passato.

In collegamento con Federica Panicucci, infatti, c’è stata la sua ghostwriter che negli scorsi giorni si è duramente scagliata contro di lei, che rischia la squalifica, accusandola di non averle pagato il lavoro che l’è stato commissionato, ma non solo.

La scrittrice, durante il corso del suo intervento, ha confidato che non crede stia facendo una bella figura nella casa più spiata d’Italia, in quanto non si starebbe mostrando per quella che è.

“Lei è una donna molto fragile, ma al tempo stesso ama il lusso e vuole il potere“ ha esordito la scrittrice. “Se non avesse nascosto questo suo lato, sarebbe sicuramente apparsa più genuina agli occhi del pubblico, invece non sta facendo una bella figura“ ha proseguito. “Io e lei abbiamo avuto un rapporto molto stretto per un anno, sono stata quasi una sorella per lei, ma non si è comportata bene. E’ molto Elisabettagentrica, pensa che tutto giri intorno a lei“ ha continuato l’autrice.

“Durante il corso della nostra collaborazione” ha concluso. “Ho avuto modo di poter vedere le sue luci e le sue ombre. Abbiamo scritto una bella storia, dove si svela per quello che è, ma non la pubblicherei mai senza il suo consenso” ha aggiunto la ghostwriter di Elisabetta Gregoraci a Mattino 5.

Elisabetta Gregoraci a Mattino 5, parla la sua ghostwriter: “Non durerà con Pierpaolo”

Federica Panicucci, durante il corso del collegamento, ha anche chiesto alla scrittrice se ritiene ci possa essere un futuro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo dopo il GF Vip. Quest’ultima ha escluso, per quanto le riguarda, ogni tipo di futuro per questo rapporto, perché ritiene che lei sia ancora innamorata di qualcun altro.

“Onestamente lo escludo” ha confidato la scrittrice a Mattino 5. “Penso che lei in fondo sia ancora innamorata di Francesco Bettuzzi, è stata una bellissima storia la loro riportata male” ha spiegato. “Credo che lei sia ancora legata a lui e che sia rimasta scottata da quello che è successo” ha concluso, rivelando che lei e Francesco non potevano viversi la loro storia liberamente, nonostante siano stati insieme per ben 3 anni e quest’anno vivere nell’ombra ha in qualche modo influito sul loro destino in quanto coppia.

Per questo motivo non crede che tra Elisabetta e Pierpaolo, lei tra l’altro gli ha fatto delle confessioni intime sul suo passato, possa continuare anche al di fuori del Grande Fratello Vip.

Sicuramente, non appena il suo percorso terminerà, Elisabetta Gregoraci avrà modo di dire la sua vita, visto che a Mattino 5 sono stati rivelati numerosi retroscena sul suo conto.