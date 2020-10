Con il nuovo DPCM del 24 Ottobre sono state introdotte importanti novità per la scuola ed anche delle riconferme essenziali.

Il nuovo DPCM del 24 Ottobre ha introdotto come sappiamo importanti novità, ma anche riconferme su “metodi d’azione” già introdotti dai vecchi DPCM.

Sicuramente molto importanti e soprattutto al centro delle maggiori polemiche in tutta la nazione sono le restrizioni per quanto riguarda le attività di ristorazione.

Le novità però come sappiamo non sono solamente sulla ristorazione, ma anche sulla scuola superiore. Mentre per il primo ciclo ci sono delle riconferme.

Vediamo infatti che per quanto riguarda la scuola, l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (materna, elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.

Per quanto riguarda invece, le scuole superiori, esse dovranno adottare una didattica a distanza pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.