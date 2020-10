La situazione sui nuovi casi coronavirus di oggi, 25 Ottobre. Cresce il numero dei contagi. Quota 5mila nuovi casi positivi in Lombardia. Ecco tutti i dati del bollettino emesso dal Ministero della Salute.

I dati del bollettino sulla pandemia di Coronavirus, aggiornati a oggi 25 ottobre. In Lombardia quasi 6 mila contagi (+5.762). Sopra quota 2 mila Campania (+2.590) e Piemonte (+2.287). Salto dei contagi giornalieri: sono oltre 21 mila rispetto alla giornata precedente.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 525.782 persone (+21.273 rispetto a ieri, +4,2%;) sono risultate positive al test del tampone. Di queste, 37.338 sono decedute (+128, +0,3%) e 266.203 sono state dimesse (+2.086, +0,8%). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 222.241 (+19.059, +9,4%; ieri +17.180) arrivando a contare a 525.782 casi totali sul suolo italiano.

Per tenere sotto controllo la curva epidemiologica in salita — e scongiurare un lockdown generalizzato, come ha detto il premier Giuseppe Conte — sono state introdotte nuove misure restrittive e un nuovo DPCM). Inoltre il premier ha ribadito la possibilità di avere già nei primi di dicembre un vaccino. Continua a essere preoccupante l’aumento degli ospedalizzati: alcune Regioni hanno già più di mille malati nei reparti Covid e manifestano i primi segnali di stress sanitario con Pronto Soccorso saturi.

La Regione più colpita, che continua a mantenere il primato è la Lombardia. Per la prima volta supera i 5 mila positivi in 24: sono 5.762 nuovi casi rispetto al giorno precedente.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati con sintomi sono in totale 12.006 (+719) con una maggiore concentrazione in Lombardia (2.326), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.208 (+80).